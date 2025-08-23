Confirman récord de ballenas en Península Valdés durante la temporada 2025

La Municipalidad de Puerto Madryn informó que, durante un nuevo censo aéreo de ballenas franca Austral, se contabilizaron 2.110 ejemplares, lo que marca un récord histórico.

La temporada 2025 de ballenas franca austral en Península Valdés alcanza cifras históricas: según informó la Municipalidad de Puerto Madryn, durante el último censo aéreo realizado por el Laboratorio de Mamíferos Marinos del CESIMAR-CONICET, se contabilizaron 2.110 ejemplares, superando ampliamente los registros de años anteriores.

El relevamiento, que forma parte del programa científico de seguimiento de la especie, detalló la distribución de los avistamientos: 77 grupos de cópula, 381 individuos solitarios y 826 madres con sus crías. Estos datos permiten a los investigadores estudiar el comportamiento reproductivo y social de la ballena franca austral en uno de sus hábitats más importantes del mundo.

Récord de ejemplares de ballenas “El crecimiento constante de la población nos invita a proyectar el futuro del turismo de avistaje con gran optimismo. Estamos frente a una temporada única”, destacaron desde el equipo científico, que subraya la relevancia de mantener políticas de conservación y manejo sustentable del área protegida.

Para poner en perspectiva este récord, en 2024 se contabilizaron 1.468 ejemplares, mientras que en 2023 la cifra alcanzó los 1.237. La tendencia positiva refleja el éxito de las medidas de conservación implementadas en Península Valdés y refuerza la importancia de esta región para la preservación de la especie.