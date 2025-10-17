Cómo se encuentra la nena internada en el Hospital Garrahan por la explosión de una maqueta en Pergamino

Desde el Hospital Garrahan informaron que Catalina, de 10 años, presenta una evolución clínica positiva. Cómo fue la operación a la que fue sometida.

Catalina, de 10 años, se vio afectada por la explosión de un experimento de ciencias en una escuela de Pergamino.

Catalina, la niña de 10 años que resultó gravemente herida por la explosión de una maqueta durante una feria de ciencias en Pergamino, presenta una evolución clínica favorable. Según el último parte emitido por el Hospital Garrahan, donde se encuentra internada, la paciente ya respira por sus propios medios y responde a órdenes simples.

Cuándo y dónde ocurrió la explosión del experimento La explosión del experimento de ciencias, que constaba en la recreación de la erupción volcánica, se produjo el jueves 9 de octubre, en el Instituto Comercial Rancagua, situado a las afueras del partido bonaerense de Pergamino. Por el hecho, al menos 10 alumnos resultaron heridos y Catalina tuvo que ser trasladada rápidamente al Hospital Garrahan.

Al llegar al hospital, la menor fue intervenida quirúrgicamente durante más de once horas por un equipo multidisciplinario compuesto por profesionales de siete áreas diferentes.

Catalina, de 10 años, se vio afectada por la explosión de un experimento de ciencias en una escuela de Pergamino NA Cómo se encuentra actualmente Catalina Según informaron fuentes médicas, actualmente se encuentra estable, sin asistencia respiratoria, y bajo seguimiento clínico estricto. El incidente le provocó a la paciente un grave traumatismo craneofacial a raíz del impacto de un fragmento metálico. El objeto ingresó por el maxilar superior izquierdo y alcanzó la cavidad intracraneal, alojándose a dos milímetros de la arteria carótida, situación que representó un riesgo vital extremo.

Daniel Buamscha, jefe del área de Terapia Intensiva del hospital, señaló que Catalina continúa con un seguimiento intensivo debido a la magnitud de la lesión. “Respondió muy bien al tratamiento quirúrgico y a la medicación. El domingo se realizó una toilette quirúrgica y el martes se procedió a la sutura completa de la herida facial. Ya respira por sus propios medios y responde a órdenes simples”, precisó el especialista.