Cómo ayudar a adolescentes a tolerar la frustración

"Nos desafía, dice que nosotros somos universitarios y que por suerte llegamos a fin de mes. Que no cree que estudie cuando termine el secundario, pero tampoco ve otra opción", cuenta a MDZ su mamá , Carolina. "Estamos muy preocupados, también vemos que sus amigos se metieron en lo de las apuestas on line, y no sabemos si también anda en esa", agrega. Isabella tiene 14. Su familia está alerta porque fue el año pasado a danza, luego a voley, lo dejó y arrancó natación y ahora no quiere hacer deporte. "Todo lo que empieza, lo deja, se nos hace difícil con nuestros hijos", dice su papá.