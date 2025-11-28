Científicos y empresarios en Argentina apuntan a crear bolsas biodegradables con materia prima local

Un equipo del Conicet y una empresa de Misiones desarrolla bolsas biodegradables para reducir importaciones y aprovechar la agricultura regional.

Investigadores argentinos trabajan con una firma misionera para obtener bioplásticos hechos con mandioca, un avance que busca bajar costos y disminuir el impacto ambiental.

Un equipo del Conicet y la empresa misionera Plastimi SRL trabajan en el desarrollo de bolsas biodegradables a partir de almidón de mandioca, una materia prima regional que podría reemplazar importaciones y reducir el impacto ambiental. Hoy la empresa importa desde Europa una resina basada en maíz para fabricar productos biodegradables, algo que encarece costos y limita la escala. Con este proyecto, buscan disponer de un material propio y elaborado en el país, aprovechando recursos disponibles en Misiones y fortaleciendo una industria con sello local.

El convenio entre Conicet y Plastimi apunta a obtener pellets (el insumo fundamental para fabricar bolsas y películas flexibles) mediante el equipo en la planta industrial de Posadas, donde se instaló una extrusora pelletizadora piloto que permite producir entre cinco y treinta y cinco kilos por hora.

imgi_6_mandioca-2 La alianza entre el Conicet y Plastimi impulsa bioplásticos misioneros hechos con almidón de mandioca, un desarrollo que combina innovación, ambiente e industria. Conicet Elegir la mandioca como base del desarrollo no es un gesto menor: se trata de un cultivo central para la economía regional misionera. Además, el uso de aditivos provenientes de subproductos forestales ayuda a disminuir el volumen de residuos de esa industria.

Mirada ambiental y horizonte productivo Además del desarrollo de envases, el equipo trabaja en agroinsumos biodegradables, como las cubiertas vegetales utilizadas en cultivos de Misiones, entre ellos tomates y cannabis medicinal. Estos materiales tampoco se fabrican en Argentina, por lo que abrir una línea nacional significaría un salto estratégico.