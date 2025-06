Caso Loan Peña: las cifras de los niños desaparecidos en Argentina

"La verdad es que nosotros no podemos hablar de cuántos casos hay en Argentina, solo podemos hablar de los que nos llegan", explicó Lidia Grinecher, voluntaria de Missing Children Argentina , a MDZ . Según cuenta, la ONG recibe un promedio de 800 a 1.000 denuncias de chicos desaparecidos por año.

"Estimo que cuando termine este año van a ser más, por la cantidad de denuncias que vamos recibiendo. Hay días que recibimos ocho denuncias, hay días que no recibimos ninguna, pero estamos con muchos casos", amplió Grinecher. "Antes hablábamos de chicos y chicas de 15 y 16 años. Hoy estamos hablando de chicos de 12 y 13 años que se van de la casa, y esto la verdad que preocupa mucho. Una cosa es un chico de 16 y otra cosa es un chico de 12", agregó.

Asimismo, la mayor cantidad de casos con los que trabaja la ONG son de adolescentes y, dentro de este grupo etario, mujeres. Por otro lado, el Gran Buenos Aires es la región de donde más reciben denuncias, lo cual está estrechamente relacionado con su densidad de población.

Por qué hay casos que se conocen más que otros

"La realidad es que nosotros siempre nos preguntamos por qué algunas desapariciones se vuelven más mediáticas que otras", aseguró Lidia cuando se pregunta por el caso de Loan Peña y Lian Flores. "Lo que pasa es que tanto Corrientes como Córdoba tienen mucha repercusión porque los medios empiezan con que es un caso de trata, con que es un caso de de venta de chicos. O sea, todo lo que se va diciendo hace que se arme un gran escenario como para que los medios estén todo el tiempo con eso", argumentó.

"Si vos hablas de Loan, todos saben quién es y qué pasó, pero si yo te nombro un montón de otros chicos, no tenés idea. Pero yo creo que es preferible la exageración mediática a la nada misma", opinó Grinecher.

Loan Danilo Peña Loan Peña desapareció el 13 de junio de 2024. NA

"Cuando empecé en Missing Children y una compañía de electricidad nos ofreció poner las fotos de los chicos en sus boletas, de un tamaño muy chiquito y en blanco y negro, nosotros decíamos, '¿quién va a reconocer un chico en una boleta?'. Y resulta que el 50% de los chicos publicados en esa boleta aparecieron", cuenta. "Toda la difusión que se puede hacer ayuda, y ayuda mucho porque es la manera que tenemos a que los chicos se encuentren más rápido", aseguró.

Más cifras oficiales

Según los últimos informes del Registro Nacional de Información de Personas Menores Extraviadas (Rnipme), que corresponden al 31 de mayo del 2024, se registraron 1.777 casos de búsquedas activas de niños desaparecidos. El dato no figura en la página oficial del Registro, sino que fue brindado por el ex jefe de Gabinete Nicolás Posse en su único informe al Senado a mediados de ese mes. Asimismo, el Registro no cuenta con cifras del 2025.

Por su parte, el Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas (Sifebu) publicó su último informe en diciembre de 2024. Este mostraba que, de los 695 casos en los que intervino el Sistema ese año, 260 correspondían a niños y adolescentes, lo que representa un 37,5%.