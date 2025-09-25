Cada vez es más difícil para las empresas conseguir personal capacitado

La irrupción de la inteligencia artificial (IA) ya no es una promesa de futuro: es una realidad que está transformando al mercado laboral argentino. Su incorporación agiliza procesos, crea nuevos empleos y exige que los trabajadores se capaciten de manera permanente para no quedar rezagados.

En este contexto, el Informe del Mercado Laboral Argentino 2025, elaborado por Adecco Argentina, confirma que la formación continua se convierte en el factor decisivo para sostener la competitividad en un entorno que cambia a toda velocidad.

El Informe señala que las compañías buscan cubrir posiciones cada vez más estratégicas, pero la falta de habilidades complica el proceso. Estos son los perfiles más demandados: Ventas y Comercial (37,6%), Producción y Logística (28,2%) y IT y Tecnología (27,1%). Le siguen Finanzas y Administración (18,8%), Marketing Digital (13,1%) y Recursos Humanos (10,1%).

Sin embargo, estos puestos críticos conviven con una realidad preocupante: el 42% de los trabajadores argentinos solo tiene estudios secundarios completos y apenas el 10,5% accede a empleos profesionales.

Según el informe, 8 de cada 10 empresas señalan una brecha entre lo que el mercado ofrece y lo que realmente necesitan.

Entre las competencias más difíciles de encontrar se destacan: pensamiento crítico y resolución de problemas (71%), comunicación efectiva (49%) y habilidades técnicas específicas (40%)

A ellas se suman idiomas, adaptabilidad, liderazgo y conocimiento en inteligencia artificial.

“Hoy no alcanza con tener formación académica. Las compañías necesitan perfiles que combinen conocimientos técnicos con competencias socioemocionales. Esa combinación es la que define la empleabilidad del futuro”, sostiene Noelia Sema, Talent Acquisition - Permanent Placement en Adecco Argentina.

El relevamiento también muestra que el 61,8% de los colaboradores considera la formación continua un factor decisivo para permanecer en una empresa, mientras que más del 80% espera oportunidades de promoción interna.

Las capacitaciones más prioritarias para las compañías incluyen: liderazgo y gestión de equipos (55%), inteligencia artificial y automatización (48%) y habilidades digitales y tecnológicas (45%)

La modalidad a distancia y los programas cortos, de menos de 9 meses, se consolidan como la alternativa preferida tanto por empresas como por trabajadores.

La brecha de habilidades no solo impacta en la competitividad empresarial, también en la orientación de quienes buscan trabajo o desean reconvertirse. Detectar qué puestos concentran mayor demanda y qué habilidades se requieren es clave para tomar decisiones de carrera y de negocio.

“Atravesamos un momento bisagra: o invertimos en capacitación para acompañar la transformación tecnológica y social, o el mercado laboral argentino quedará rezagado. Las oportunidades están, pero requieren preparación”, concluye Sema.