Buscan voluntarios para ir a vivir a un faro histórico en Estados Unidos: cuánto pagan

Vivir durante tres meses en un histórico faro puede parecer una escena de película, pero es una posibilidad concreta para quienes estén dispuestos a participar de un programa de voluntariado en Estados Unidos . La convocatoria propone una estadía en un entorno alejado de las grandes ciudades y combina alojamiento con tareas de colaboración.

El atractivo principal de la propuesta es la posibilidad de instalarse temporalmente en un lugar cargado de historia y rodeado por un paisaje natural. Durante la experiencia, los voluntarios pueden disfrutar de un ritmo de vida diferente y, al mismo tiempo, colaborar con las actividades necesarias para conservar el espacio.

Entre los beneficios contemplados se encuentra el alojamiento durante la estadía. Además, los participantes cuentan con acceso a internet y servicio de lavandería , dos comodidades especialmente útiles para quienes necesitan mantener cierta conexión con el exterior durante una experiencia de este tipo.

El lugar es el histórico faro de Point Reyes ubicado en California en Estados Unidos . Tiene más de 156 años de historia.

La propuesta está pensada para una permanencia de aproximadamente tres meses , por lo que quienes quieran participar deben contar con disponibilidad suficiente para instalarse temporalmente en el lugar y adaptarse a la dinámica del voluntariado.

Más allá de las comodidades incluidas, uno de los principales atractivos es la posibilidad de vivir durante varias semanas en un espacio singular y alejado del ritmo cotidiano.

Los faros tienen históricamente una función vinculada a la navegación y la seguridad marítima. Muchos de ellos, además, se convirtieron con el paso del tiempo en lugares de interés histórico y turístico por su arquitectura, ubicación y relación con el paisaje.

En este caso, la convocatoria busca personas que no solo quieran viajar, sino que también estén dispuestas a asumir responsabilidades durante su estadía.

Qué deben tener en cuenta los interesados

Al tratarse de un voluntariado, la propuesta no debe confundirse con un empleo tradicional. La posibilidad de contar con alojamiento y servicios durante la estadía está vinculada a la participación en las tareas previstas por el programa.

Por eso, antes de postularse, es importante revisar las condiciones específicas de la convocatoria, las actividades que deberán realizarse, los requisitos para ser seleccionado y los gastos que eventualmente quedan a cargo de cada participante.

La iniciativa se suma a otras propuestas internacionales de voluntariado que ofrecen alojamiento y servicios básicos a cambio de colaboración. En los últimos meses también aparecieron convocatorias similares en distintos destinos, desde proyectos vinculados con la naturaleza hasta experiencias de conservación y mantenimiento.

Para quienes buscan una experiencia diferente, la posibilidad de pasar tres meses en un faro histórico combina viaje, convivencia y trabajo voluntario en un escenario poco habitual.