Presenta:
agua en el teatro griego
En Vivo

Barro en las gradas y trabajo a contrarreloj en el Teatro: llegan los artistas y se acerca la Vendimia

Tras la tormenta, hay trabajos a contrarreloj para el Acto Central de la Vendimia. Todos los detalles.

MDZ Sociedad

Tras la tormenta que obligó a suspender el Acto Central de la Fiesta Nacional de la Vendimia, todo se pone a punto para celebrar este domingo de las 21. En la previa, mucho trabajo para recomponer accesos y el escenario.

Live Blog Post

El agua como cascada

El agua y el lodo coparon las gradas. Por eso hay trabajos intensos para despejar el lugar. El agua baja como cascada por las escaleras. Los trabajos fueron incesantes desde que la lluvia terminó. Seguí el minuto a minuto.

Vendimia: el agua se apoderó del Frank Romero Day

Live Blog Post

Glamour y brindis

En las gradas todo es disfrute en la previa: vino, brindis y buena compañía

Acto Central Fiesta Nacional de la Vendimia

Live Blog Post

Llegan los artistas y la fiesta se acerca

Bailarines y actores se preparan para acomodar sus vestuarios y pertenencias en camarines, un desfile de valijas y portatrajes se entrelazan con los actores que ya están maquillados. Muchos bailarines están comiendo sus viandas afuera del sector de camarines por que adentro hace mucho calor, no hay ventiladores ni mucho menos, solo la ventilación de los pasillos.

ACTORES FIESTA NACIONAL DE LA VENDIMIA
Actores Fiesta Nacional de la Vendimia

Live Blog Post

Tenían entradas para Luciano Pereyra y fueron a los cerros

Previa vendimia cerros testimonios

Live Blog Post

La rosca vendimial comenzó

La votación para elegir a la Reina Nacional de la Vendimia ya comenzó. El público puede votar y para ello se eligió al azar los asientos de los que tendrán derecho al voto. Asientos que votan.

Las reinas de mandato cumplido también llegaron temprano.

Acto Central Fiesta Nacional de la Vendimia VOTACION EX REINAS
Acto Central Fiesta Nacional de la Vendimia

Acto Central Fiesta Nacional de la Vendimia

Live Blog Post

Las hinchadas llegaron y una pica en punta

La postergación no pudo con la tradición y las hinchadas para alentar a las candidatas a reina llegan al teatro griego Frank Romero Day. Las barras de San Rafael y Tupungato son las más nutridas por ahora. Llama la atención la cantidad de personas que llegaron desde el Sur provincial, con cerca de 10 colectivos.

Acto Central Fiesta Nacional de la Vendimia

Live Blog Post
Ingreso de la gente al teatro griego

La gente llega al teatro griego. Los primeros en copar el ingreso fueron los de San Rafael: al menos 7 colectivos llegaron con gente para participar de la fiesta. Un dato importante es que el público vota y es importante llegar temprano para poder hacerlo.

Live Blog Post
Acto central Fiesta Nacional de la Vendimia

Live Blog Post
vendimia cerros fiesta nacional de la vendimia

En los cerros la rutina cambió y hay que tener más precaución.

Live Blog Post

Trabajos contrarreloj

Las gradas quedaron con agua y barro. Por eso se realizan trabajos contrarreloj para mejorar la situación. En los ingresos al teatro la situación es tranquila.

Vendimia: así trabajan en la limpieza del Frank Romero Day

Live Blog Post

En los cerros se suspendió la vendimia. Pero igualmente la gente llega para disfrutar del show desde allí. El Gobierno envió una serie de recomendaciones especiales.

El Frank Romero Day desde los cerros

Live Blog Post

Tras la tormenta que obligó a suspender el acto central de la Fiesta Nacional de la Vendimia, todo se pone a punto para que hoy se realice el show "90 cosechas de una misma cepa"

escenario vendimia pregia

Archivado en

Te recomendamos