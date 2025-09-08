Baja de la natalidad en Buenos Aires: ¿están preparadas las escuelas para la baja demográfica?

La ciudad enfrenta una caída histórica de la natalidad que vaciará progresivamente las aulas, especialmente en el sur y centro. Este fenómeno irreversible no es una lejana proyección, sino una crisis inminente que ya impacta al sistema educativo y exige un plan estratégico urgente del gobierno y la sociedad civil.

¿Cómo transformaremos esta amenaza en una oportunidad para una educación de calidad o, por el contrario, dejaremos que profundice la desigualdad?

Buenos Aires , una ciudad que durante mucho tiempo se pensó en términos de crecimiento, hoy se enfrenta a un espejo demográfico que le devuelve una imagen inesperada: la de una contracción poblacional acelerada y sostenida. El motor de este cambio es una drástica e histórica caída de la natalidad, un fenómeno estructural que está destinado a reconfigurar el panorama educativo de la próxima década. La Tasa Global de Fecundidad (TGF) en la Ciudad alcanzó un mínimo sin precedentes de 1,09 hijos por mujer en 2023, un valor abismalmente por debajo del 2,1 necesario para el reemplazo generacional. Esto no es una fluctuación pasajera, sino una tendencia irreversible que ya está enviando ondas de choque a las puertas de las escuelas porteñas.

Lo que hoy es una estadística demográfica se traduce inevitablemente en un "efecto cohorte": menos nacimientos hoy significan menos niños y niñas ingresando al nivel inicial en pocos años, a la primaria en seis, y así sucesivamente. Las cifras, basadas en proyecciones del propio gobierno porteño, son contundentes y no dejan lugar a dudas. La matrícula del Nivel Inicial ya ha caído un 27% entre 2018 y 2024. Y esto es solo el comienzo. Se proyecta una reducción del 26% en la demanda para salas de 4 años para 2026 y del 25% para salas de 5 en 2027. En el Nivel Primario, se anticipa una pérdida de 12.000 estudiantes para 2028 en comparación con 2023. ¿Estamos listos para gestionar un sistema educativo con miles de bancos y sillas vacías?

Un impacto asimétrico: ¿la geografía de la natalidad profundizará la brecha educativa?

Este "terremoto" demográfico no golpeará a la ciudad de manera uniforme. Por el contrario, su impacto será "drásticamente asimétrico", afectando de manera desproporcionada a los barrios del sur y centro de la ciudad, donde se esperan caídas superiores al 40%. En contraste, la zona norte experimentará descensos más moderados.

Esta disparidad territorial amenaza con ahondar las desigualdades educativas ya existentes. Mientras las escuelas del sur se preparan para una caída proyectada de 5.500 alumnos en primer grado para 2028, las del norte verán una reducción de 1.600. Esta dinámica genera una doble presión para la escuela pública: no solo se enfrenta a una reducción general de alumnos, sino que también ve disminuir su cuota de mercado en un contexto de contracción total. Las escuelas en zonas con mayor vulnerabilidad social podrían ser las primeras en enfrentar la fusión de grados o incluso la reorganización y cierre de edificios, una medida que, sin una planificación cuidadosa, podría agravar la brecha educativa.

educacion Un impacto asimétrico: ¿la geografía de la natalidad profundizará la brecha educativa? Archivo.

Contradicciones presupuestarias y un sistema en tensión

La gestión de esta crisis presenta un desafío paradójico. Por un lado, el Plan de Infraestructura Escolar 2024 del gobierno porteño contempla una inversión superior a los $11 mil millones de pesos. Por otro, el presupuesto general para educación en 2024 sufrió una disminución del 11,9% con respecto al año anterior, con recortes aún más pronunciados en áreas clave como la Dirección General de Escuelas de Gestión Estatal, que vio reducido su presupuesto en un 18,5%. ¿Cómo se reconcilia la inversión en ladrillos con un recorte operativo en un sistema que necesita, más que nunca, una gestión inteligente de sus recursos humanos y pedagógicos?

El sector privado, que en la Ciudad de Buenos Aires atiende a más alumnos que el sector estatal, tampoco es inmune. La caída de la matrícula pone en riesgo la viabilidad de muchas instituciones que dependen de economías de escala. Un cierre desordenado de escuelas privadas podría generar un aumento repentino e inesperado de la demanda de vacantes en el sistema público, creando un desequilibrio sistémico. Esto subraya la necesidad de una política coordinada y una planificación conjunta entre ambos sectores.

Qué futuro queremos para la educación porteña

Aunque el escenario es complejo, la contracción demográfica representa una oportunidad estratégica única para una mejora cualitativa del sistema educativo. Con menos alumnos por aula, los recursos liberados, si se gestionan de manera inteligente, podrían ser la clave para una transformación pedagógica. Esta es la gran oportunidad para:

Personalizar la educación : reasignar personal docente hacia roles de apoyo, tutores o maestros de pareja pedagógica para ofrecer un abordaje más individualizado y resolver la escasez histórica de maestros en el sector primario.

: reasignar personal docente hacia roles de apoyo, tutores o maestros de pareja pedagógica para ofrecer un abordaje más individualizado y resolver la escasez histórica de maestros en el sector primario. Fortalecer la educación inicial: focalizar recursos en áreas de alto impacto como la educación para niños de 0 a 3 años, sentando bases más sólidas para el futuro.

inicial: focalizar recursos en áreas de alto impacto como la para niños de 0 a 3 años, sentando bases más sólidas para el futuro. Modernizar y repensar los espacios: aprovechar la menor demanda para reorganizar la infraestructura, mejorar la calidad edilicia y adaptar los espacios a nuevas necesidades pedagógicas.

sistema educativo El sector privado, que en la Ciudad de Buenos Aires atiende a más alumnos que el sector estatal, tampoco es inmune. Archivo.

Para que esta visión se materialice, es imperativo que el tema ocupe un lugar central en la agenda gubernamental y de las asociaciones intermedias. Las recomendaciones de los expertos son claras: se necesita una planificación estratégica a largo plazo (10-15 años) que anticipe los cambios, un manejo inteligente de las escuelas con baja matrícula que contemple opciones como la fusión de grados o la reconversión de edificios, y una coordinación público-privada para gestionar la transición de forma sistémica y ordenada.

El futuro de la educación en Buenos Aires no está predeterminado por la caída de la natalidad, sino por cómo el gobierno, las instituciones y la sociedad reaccionen ante ella. La pregunta clave ya no es si el cambio llegará, sino si seremos capaces de liderarlo. ¿Transformaremos esta crisis inevitable en un catalizador para construir un sistema educativo más robusto, equitativo y de mayor calidad para las próximas generaciones?. El tiempo para decidir es ahora. Es necesario que el tema esté en la agenda pública.

* Mg. Juan Manuel Ribeiro, especialista en educación