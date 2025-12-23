Alarma por hantavirus en Salta: detectaron 12 casos en lo que va del año y murieron 5 personas

El hantavirus es una zoonosis emergente, lo que significa que es una enfermedad que puede ser transmitida de los animales al ser humano.

Este 2025, la provincia de Salta registró un total de 12 casos de hantavirus, que es aquella enfermedad que se contrae especialmente por el ratón colilargo. Asimismo, hubo cinco fallecimientos asociados a dicho virus, por lo que el Ministerio de Salud Pública de la provincia instó a la población a extremar las medidas de prevención.

Según comunicaron medios locales, los casos corresponden a residentes de los departamentos Orán (6), Anta (2), San Martín (2), Rosario de Lerma (1) y General Güemes (1). El resto de los siete casos, por su parte, evolucionaron favorablemente y recibieron el alta médica.

Qué es el hantavirus, cuáles son sus síntomas y cómo se trasmite Los reservorios naturales de la infección son los roedores silvestres, especialmente el ratón colilargo, que presentan una infección crónica asintomática con viremia persistente y eliminan el virus a través de la orina, saliva y excretas. Es producida por el virus ARN pertenecientes a la familia Bunyaviridae.

Algunas posibles vías de transmisión son el contacto con excrementos o secreciones de ratones infectados con las mucosas conjuntival, nasal o bucal, o mordedura de roedor infectado. Sin embargo, es importante destacar que otra forma común de contagio es la inhalación de partículas virales suspendidas en el aire, cuando los excrementos de los roedores se desintegran y se mezclan con el polvo.

Investigadores detectaron una especie de roedores infectados con hantavirus en el Parque Nacional Iberá de Corrientes Foto: Shutterstock El hantavirus es una enfermedad que puede ser transmitida de los animales al ser humano. Foto: Shutterstock Los síntomas del hantavirus son: