Barañao reconoció demoras en el pago de subsidios a los científicos

El secretario de Ciencia y Tecnología, Lino Barañao, reconoció hoy "demoras" en la entrega de subsidios a los científicos investigadores pero aseguró que "el presupuesto no fue alterado" y se priorizarán "proyectos visibles en la práctica".

Barañao, al visitar una planta de biocontroladores de plagas agrícolas en la ciudad de General Alvear, sur de Mendoza, admitió que "hubo demoras en los desembolsos, además de la devaluación" pero que "las prioridades son los proyectos con resultados visibles en la práctica y no que queden solo en publicaciones.

El funcionario destacó que "la devaluación golpeó fuerte al sector ya que la mayor parte de los insumos están en dólares".

No hay forma de no pagar los subsidios porque se basan en contratos firmados y nos obliga a pagarlos. No hay chances de que no se paguen".