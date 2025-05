Cinco industrias que van a necesitar miles de trabajadores en los próximos años, según la inteligencia artificial

La inteligencia artificial, el cambio climático, la digitalización y el envejecimiento de la población están transformando el mundo del trabajo. En ese escenario, hay sectores que se preparan para crecer de forma exponencial y que necesitarán mano de obra calificada de manera urgente. Para anticiparnos, consultamos a la inteligencia artificial cuáles son las industrias que más trabajadores van a requerir en los próximos años.

“La pregunta ya no es qué querés ser cuando seas grande, sino en qué sectores habrá lugar para vos”, apunta la IA. “Las industrias que se adaptan al cambio, resuelven problemas estructurales o se vinculan con la tecnología tienen futuro asegurado. Y con ellas, quienes trabajen allí”, agrega.

Estas son las cinco industrias que más empleo generarán en el futuro cercano

1. Tecnología de la información y desarrollo de software

"El crecimiento del sector IT (tecnología de la información) no se detiene. Desde inteligencia artificial hasta desarrollo web, ciberseguridad y análisis de datos, la demanda supera ampliamente la oferta. No se trata solo de programar: hay lugar para diseñadores, testers, project managers y especialistas en UX", explicó ChatGPT.

La tecnología, la salud y la energía limpia lideran la demanda de nuevos perfiles laborales.

2. Salud y atención a la tercera edad

"El envejecimiento poblacional crea una necesidad creciente de profesionales en geriatría, enfermería, cuidados domiciliarios y asistencia terapéutica. También hay más demanda de psicólogos, técnicos de salud y personal auxiliar", fue el mensaje de la IA.

3. Energías renovables y sostenibilidad

"Frente a la crisis climática, los países están invirtiendo en fuentes limpias. Esto genera demanda de técnicos en energía solar y eólica, ingenieros ambientales, especialistas en eficiencia energética y gestores de residuos", puntualizó la inteligencia artificial.

Según la IA, adaptarse a estos sectores puede ser la mejor decisión profesional del momento.

4. Logística y comercio electrónico

Con el auge del e-commerce, la cadena logística se volvió fundamental. "Se necesitan choferes, operarios de depósito, técnicos en transporte, especialistas en supply chain y personal capacitado en logística inversa", explicó la IA que también agregó que hay carreras cortas para titularse en este importante mercado.

5. Educación y capacitación digital

"El mundo cambió y los sistemas educativos deben adaptarse. Hay un fuerte crecimiento en la demanda de formadores, tutores online, diseñadores instruccionales, creadores de contenido educativo y capacitadores técnicos", comentó la IA.

El mercado laboral del futuro no es una incógnita total. La IA sugiere que quienes se preparen para estos sectores tendrán mejores oportunidades, mejores sueldos y mayor estabilidad. "Las industrias cambian, pero lo que no cambia es la necesidad de personas que puedan resolver los desafíos de cada época. Y esos desafíos ya están entre nosotros”, concluye la IA.