Este es el truco definitivo para cuidar la batería del iPhone

Una de las características más solicitadas a la hora de buscar un celular es la autonomía de su batería. Para los usuarios de iPhone, existen una serie de recomendaciones básicas para cuidar la carga del teléfono, como evitar el brillo en exceso, no usar el equipo mientras se carga, entre otras. Otros usuarios optan por cerrar todas las aplicaciones en segundo plano, sin embargo, esta opción no ayuda del todo, ya que puede ser contraproducente.

Lo cierto es que cerrar de manera constante las apps abiertas no ayuda a ahorrar batería, sino que demanda un esfuerzo adicional al dispositivo cuando el usuario vuelve a utilizarlas. Esta práctica solo aumenta el desgaste de la batería y el consumo de datos.

El truco definitivo para cuidar la batería del iPhone.

Según los usuarios de iPhone, cerrar las aplicaciones en segundo plano aumenta considerablemente el consumo de energía. En este sentido, es importante saber que las apps en espera permanecen inactivas y que no consumen batería ni datos mientras no se utilicen. Asimismo, Apple recomienda cerrar únicamente aquellas que presentan fallas o no responden.

De esta manera, dejar las apps abiertas es menos dañino que cerrarlas definitivamente. Este dato es poco conocido y puede que no todos los usuarios de Apple lo conozcan. Es por esto que a la hora de cuidar la batería del dispositivo, es importante tener en cuenta esta recomendación.