Viral en TikTok: una joven expone las insólitas conversaciones de sus vecinos y da su opinión

En los últimos días, un video compartido por una usuaria de TikTok se volvió viral en redes sociales al relatar situaciones que escucha de sus vecinos y dar su opinión al respecto. El clip, grabado por la usuaria @kiarihernandez, actualmente cuenta con más de 130 mil "me gusta" y cientos de comentarios de personas que quisieron sumarse al debate.

Bajo el título "Top 3 frases que escuché por la ventana", la joven explica el contexto del video: "Tengo una ventana que da a la calle, por lo tanto, escucho muchas situaciones y a veces me dan ganas de meterme", comienza diciendo.

Luego, expone la primera de las frases: "Ya te dije que fue sin querer", escuchó decir a un chico, mientras que su pareja le respondía indignada: "Pero yo no entiendo cómo sin querer le das like a una foto del 2019". Ante esto, la tiktoker no dudó en posicionarse: "Estamos del lado de ella, por supuesto".

La segunda frase que escuchó fue: "Sí, yo le presto la tarjeta para que compre cosas de la casa, no para que se gaste $30.000 en una entrada para La Renga". Al respecto, la usuaria comentó entre risas: "Pobre, me dieron ganas de transferirle la plata", y agregó: "Le dio la mano y le agarró el codo".

Mira el video viral

Finalmente, expuso la última situación en la que, esta vez, se puso del lado del chico al escuchar a su vecina decir que tenía un "backup" para cuando cortara con su novio. Su reacción fue tajante: "Ahí a ella no la banqué", y aclaró: "No somos todas iguales".