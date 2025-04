Con la Inteligencia Artificial como aliada: la era del artesano digital

Sam Altman, fundador de OpenAI (chatGPT), dijo que la Inteligencia Artificial IA permitirá el nacimiento de unicornios (empresas que valen más de 1.000 millones de dólares) unipersonales. Si bien todavía no ha llegado el primero, sí hay múltiples ejemplos de equipos ínfimos para el tamaño que han tomado algunos proyectos. Hoy, mientras con una fracción de los recursos construyo Tasa Tasa, el comparador de créditos hipotecarios que cuenta con 3.000 usuarios, me encuentro reflexionando sobre una paradoja fascinante: estamos presenciando el resurgimiento del artesano digital, del constructor individual, pero armado con herramientas tan poderosas como las que antes solo poseían las grandes corporaciones.

Las mismas herramientas que hacen posible el aprovechamiento de la IA ilustran la transformación vertiginosa de los modelos de negocios. Cursor, una de las principales funciones de la programación que utiliza IA, ya cuenta con ingresos por más de 100 millones de dólares anuales con un equipo de 21 personas. Pero el caso anterior no es el único. Midjourney, la mejor herramienta de generación de imágenes del mercado, es todavía más increíble: 200 millones de dólares anuales con 10 empleados. Este es el efecto de una tecnología exponencial en un mercado que aún conserva mayoritariamente lógicas lineales.

Hay múltiples ejemplos de equipos ínfimos para el tamaño que han tomado algunos proyectos. Foto: MDZ.

Ciertamente, todavía hay más oportunidades que tiempo para que esto se siga expandiendo. Por lo pronto, aquí y ahora, estamos presenciando una reescritura fundamental de las reglas que gobernaron la creación de empresas durante décadas. Un individuo, el solopreneur, o un equipo pequeño con las herramientas adecuadas puede ahora:

Desarrollar productos digitales complejos sin un equipo de programación.

Crear campañas de marketing sofisticadas sin un departamento creativo.

Analizar grandes volúmenes de datos sin científicos de datos.

Ofrecer soporte personalizado sin un ejército de agentes de atención al cliente.

La barrera de entrada se ha reducido dramáticamente, no sólo en términos de capital necesario, sino también en conocimientos técnicos requeridos.

Empresas & habilidades

El impacto de la IA no sólo se traduce en la misma concepción de las empresas. La herramienta también ha modificado las habilidades requeridas para comandarlas. Una de las transformaciones más profundas que estamos presenciando es el retorno del perfil generalista que reemplaza una tendencia de décadas, la hiperespecialización, que supo ser el camino hacia el éxito profesional y empresarial. En la actualidad, la versatilidad de los perfiles está ganando terreno rápidamente. ¿Por qué? Porque, con la IA como copiloto, un profesional con conocimientos amplios y adaptabilidad puede ejecutar tareas que antes requerían especialistas dedicados.

Desarrollar productos digitales complejos sin un equipo de programación. Foto: MDZ.

Si lo que se viene son empresas ágiles y que pueden pivotar rápidamente según las necesidades del mercado, ¿cuál es el futuro de las grandes empresas? Pues no, no creo que estén condenadas, pero sí enfrentan un desafío adaptativo sin precedentes. Su tamaño, anteriormente una ventaja competitiva, puede convertirse en un lastre frente a la agilidad de pequeños equipos potenciados por IA. Como si no alcanzara con cambiar paradigmas empresariales, la IA también habilita a planteos geopolíticos. Para Latinoamérica, representa una oportunidad única. Nuestra región, históricamente limitada por restricciones de capital y acceso a talento especializado, puede ahora generar soluciones competitivas, a escala global y con recursos mínimos.

La revolución silenciosa ya comenzó. Y por primera vez en la historia reciente del emprendimiento, David no solo puede competir con Goliat, sino que tiene todas las herramientas para superarlo.

Alan Daitch.

* Alan Daitch. Ceo de Tasa Tasa.