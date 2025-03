Así recordó Claudia Ríos al fiscal Daniel Carniello

La fiscal de Homicidios Claudia Ríos expresó el profundo pesar que le causó la muerte del fiscal Daniel Carniello, con quien compartió una larga trayectoria en el ámbito judicial y un vínculo personal que trascendió lo profesional. Ríos recordó que lo conoció hace más de 35 años, antes de ingresar al Poder Judicial, en el contexto de grupos musicales y recitales. "Lo recordaba porque eran los grupos de música que uno iba a ver, lo conocí ahí", relató.

"Me tomó por sorpresa, es una gran tristeza", afirmó Ríos quien además destacó la influencia de Carniello en su carrera, tanto en su rol como docente en la facultad como en su labor dentro de la Fiscalía de Delitos Complejos. "Debo valorar mucho lo que aprendí de él", señaló, y añadió: "Fue la persona que me dijo 'sentate, tomá un café', mientras yo corría para todos lados porque no conocía las causas". Carniello, según Ríos, le transmitió calma y le ayudó a comprender el funcionamiento de la fiscalía.

La fiscal también se refirió al difícil proceso que atravesó Carniello debido a una larga enfermedad, comparándolo con su propia experiencia de pérdida. "Es muy difícil transitar toda una enfermedad, el acompañamiento", expresó Ríos, quien envió sus condolencias a la familia, novia e hijos del fallecido.

Escuchá la entrevista completa:

Ríos recordó a Carniello como una persona de gran templanza y serenidad, cualidades que admiraba y buscaba emular. "Nunca lo vi nervioso, nunca lo vi enojado. Era una persona que siempre estaba tranquila", afirmó. Además, destacó los consejos que recibió de él, tanto en el ámbito laboral como personal. "Los sabios consejos que me dio no los puedo olvidar", dijo, aunque reconoció que hubo una conversación pendiente entre ambos que nunca llegó a concretarse. "Tuvimos una pequeña diferencia que era una conversación pendiente, y lamentablemente no la tuvimos. Eso es lo único que me da bronca y tristeza", confesó.

Finalmente, Ríos subrayó la importancia de recordar que los fiscales, más allá de su investidura, "también somos personas, somos creyentes y tenemos valores". "Es importante que la gente sepa que también tenemos empatía con las personas que sufren diferentes situaciones que les toca pasar", concluyó, resaltando la humanidad que debe acompañar el ejercicio de la justicia.