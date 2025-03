La indecisión nuestra de cada día: cómo se construye en la mente

La indecisión es un estado psicológico en el que una persona tiene dificultades para tomar una determinación o elegir entre diferentes opciones. Se debe a factores como falta de información o claridad sobre las variables puestas en juego; temor a equivocarse; dudas internas; exceso de opciones o posibilidades; presiones de carácter externo o influencia de otros. Existen aspectos donde la indecisión se nos presenta como procrastinación; vacilación; análisis excesivo.

La teoría acerca de la procrastinación se construye a partir de un mecanismo de defensa que se utiliza para evitar el estrés, la ansiedad o el miedo asociado con una tarea o situación determinada.

Algunos argumentos posibles frente a ello incluyen:

Miedo al fracaso.

Miedo al éxito.

Conflictos internos.

Defensa contra la ansiedad.

Necesidad de control.

En relación al miedo al fracaso, la procrastinación puede ser una forma de evitarlo o la sensación de cumplir con las expectativas. ¿Se puede tener miedo al éxito? Sí. Y es más común de lo que pensamos. Paradojalmente tener miedo a triunfar es una forma de evitación ya que cumplir con una meta puede generar nuevas responsabilidades o expectativas que pueden ser abrumadoras. En conflictos de carácter interno, la procrastinación se debate como una lucha entre lo que puede ser un deseo cumplido y el alejamiento del cumplimiento de las responsabilidades. Postergar es una forma de defenderse contra la ansiedad o el estrés asociado con una tarea o situación determinada. Asimismo puede ser una forma de ejercer control sobre cualquier situación que se nos presenta como un desafío personal.

Sigmund Freud menciona la procrastinación en sus escritos pero no lo abordó de modo explícito sino que los relacionó con la resistencia, la represión y un conflicto interno. Jacques Lacan no abordó directamente este tema pero sus ideas sobre la inercia y la resistencia y su único invento como él mismo llamaba, me refiero al objeto a, pueden ser aplicados para llegar a comprender un poco más los mecanismos psicológicos subyacentes a este fenómeno que resulta un tema actual en todos los sentidos posibles, desde la vida cotidiana y me refiero a los quehaceres diarios hasta decisiones de carácter socio políticos.

En la literatura encontramos personajes clásicos que sufren de procrastinación

Hamlet de William Shakeaspeare, es el personaje emblemático por excelencia. Su famosa frase “Ser o no ser” resume su lucha interna para decidir vengar o no la muerte de su padre. En El conde de Montecristo de Alejandro Dumas, Edmon Dantés es otro joven que se debate entre la venganza y la justicia después de ser injustamente encarcelado. En La metamofosis de Franz Kafka, Gregor Samsa es un insecto que se debate entre su deseo de regresar a su vida anterior y su aceptación de su nueva condición.

En El Proceso de Franz Kafka, Josef K es un hombre que se encuentra atrapado en su laberinto burocrático y se problematiza entre su deseo de luchar contra el sistema y su resignación a ante la inevitabilidad de su destino. En la Ilíada y la Odisea de Homero, Ulises es el héroe que se encuentra en el dilema de regresar a su hogar y su deber de cumplir con su misión. En Crimen y Castigo de Fiodor Dostoievski, Raskolnikov vacila entre su deseo de confesar su crimen y su miedo a afrontar las consecuencias.

En la excelente serie recientemente estrenada en Disney Plus, Daredevil: born again, el personaje de Marvel frente a la muerte de su mejor amigo, decide no ser más Daredevil y a lo largo de los capítulos, su falta de decisión, va cobrando nuevas víctimas y la tensión se ubica en el interrogante si vuelve o no a vestir su increíble vestimenta como superhéroe.

En la estupenda y última novela de Damasia Amadeo, Bella Vista (2025 Editorial Planeta) Damasia decide relatarnos parte de su infancia e interrogarnos acerca de nuestros recuerdos: ¿los recuerdos tienen dueños? En un párrafo ella afirma “Pasado el tiempo, pude comprobar sus recuerdos, en general, no coincidían con los míos, y que su memoria le indicaba imponerse por sobre los demás, tal vez para oficializar un pasado del que teníamos distintas versiones”.

Sobre esas posibles versiones también se construyen las decisiones de los adultos. A veces imaginamos tantas que nos vemos imposibilitados de elegir alguna y nos quedamos estancados pensando que hay sólo una correcta. Filosóficamente hablando existen frases que señalan este camino: la indecisión es el precio de la libertad; la duda es el comienzo de la sabiduría; la indecisión es un lujo que no podemos permitirnos; la indecisión es un reflejo de nuestra falta de confianza en nosotros mismos. Frases que a veces se resumen en una: no sé que hacer.

Establezcamos un plan de acción

Plazos para tomar decisiones. Estrategias para desarrollar la productividad. Pero estos intentos de respuestas serán muy bien recibidos y acompañados por un profesional. Hay métodos que están al alcance de nuestra mano, incluso aplicaciones que dicen ayudar frente a la procrastinación, pero es seguro que embrollan más a las personas y solo alimentan su inercia de quedarse en el mismo lugar donde la decisión no tiene lugar. Carlos Gustavo Motta.

* Carlos Gustavo Motta es psicoanalista y cineasta. Pueden escucharlo todos los martes en Radio Amadeus (FM 91.1) a las 20 hs en el programa radial que conduce MEGAPSINEPOLIS o en el canal de You Tube Megapsinepolis.