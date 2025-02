¿Nos gustaría vivir más de 100 años?

La expresión de vivir más de 100 años resulta vacía de contenido cuando la cantidad de años puede ser interrumpida por diferentes avatares: desde la falta de proyectos a una vida que pueda debatirse entre la pobreza y la enfermedad, sin tener en cuenta además el psíquico, es decir, disfrutar la vida con un cuerpo vital apto para estar con otros para aprovechar un paseo aunque sea en un parque. La oferta ininterrumpida en las redes sociales ofreciendo vivir más, no contempla el cómo hacerlo y la propuesta es la ingesta de suplementos o minerales o la sustancia que promete una alquímica y sugestiva respuesta.

Pueden observarse los resultados en el film "La sustancia" dirigida por Coralie Fargeat nominada a 5 Oscar incluyendo a Demi Moore en una excelente actuación en un film donde el envejecimiento y sus consecuencias impactan de modos diferentes en las mujeres (y también en los hombres). Un pacto infernal parece ser émulo del decir de Dorian Gray protagonista del famoso retrato escrito por Oscar Wilde: siempre bello y eterno.

Las redes sociales prometen lo mismo a través de diversos caminos que incluyen minerales exitosos que inhiben los hidratos de carbono, múltiples cursos de instructorados de yoga avalados por certificados que se compran en India y pueden ser distribuidos sin legislación que los regule y donde reflejan su inconsistencia al mezclarlos con prácticas de ayurveda y astrología pasando por reflexiones metafísicas poco serias en un intento fallido de interdisciplina.

Los tiempos que nos tocan vivir empuja a lo joven y descarta la experiencia que la vida misma ofrece

Aún no se entiende como las empresas corporativas no utilizan estas destrezas que se obtienen con el tiempo y desalojan a las personas de más de cincuenta años a una especie de ostracismo con la excusa de dar oportunidades a la juventud. Pero que se entienda bien: no se trata de una crítica a la fuerza vital de lo nuevo. Todo lo contrario. Se trata de compartir las experiencias entre lo nuevo y lo clásico (no me gusta escribir vintage). Nadie puede pensar o hacer teatro sin pasar por Shakespeare. Y ocurre en todos los ámbitos, incluso en instituciones psicoanalíticas que buscan en los jóvenes la alquimia de lo fresco, de “aires originales”.

¿Se descarta lo viejo?

Parece que se asimila a objetos en desuso. A establecer un método de descarte a lo Marie Kondo que consiste en eliminar lo que no se usa o que no brinda alegría y se conserva solo lo que tiene un propósito y significado. A propósito, recuerdo que la Kondo aseguró que ya no es reina del orden y que se dio por vencida tras el nacimiento de su tercer hijo. ¿La experiencia de vida la cambió?

Seguramente a todos nosotros los años no vienen solos y claro que la temporalidad nos cambia y que nos gustaría vivir más de cien años. Pero todo ello nos lleva a un proceso complejo donde los otros se encuentran presentes porque acaso, y siguiendo a Jacques Lacan, ¿el deseo no es el deseo del otro? Es decir vivimos en una red social que no puede condicionar ni dividir entre jóvenes o viejos sino entre todos, algo que hoy resulta difícil no sólo en nuestra sociedad argentina.

Quizás los siete principios de Leonardo Da Vinci permitan llenar nuestros momentos no sólo en cantidad sino en calidad. Se los recuerdo:

Ser curioso como un niño: la actitud de acercarse a la vida con curiosidad puede resultar una búsqueda continua de aprendizaje. Demostración: el compromiso de poner a prueba el conocimiento aprehendido provoca estar dispuesto a aprender de nuestros errores. Podemos evitarlos, pero si los tenemos (¡seguro que si!) que nos sirvan de experiencia para no repetirlos. Sensaciones: el continuo refinamiento de los sentidos, especialmente de la vista, como un medio privilegiado para animar las experiencias. Arte y ciencia: desarrollar el equilibrio entre la ciencia y el arte, la lógica y la imaginación. Pensar con todas nuestras capacidades. Corporalidad: el cultivo de las gracias, la condición física aplicada al porte, es decir al estilo. El estilo es presencia. Conexiones: el reconocimiento de la interconexión de todas las cosas y de todos los fenómenos. Quizás pensar en términos de sistemas (sin que se nos haga una ensalada incomible). El “sfumato”: la creación máxima del genio de Leonardo en la pintura. La voluntad de aceptar la ambigüedad, la paradoja, la incertidumbre. Sobre todo la falta.

Algo de todos estos principios podemos aplicar para continuar construyendo nuestros proyectos y que nos permiten sentirnos plenos de fuerza para transitar la vida que nos toca vivir en la época que nos tocó en suerte. Carlos Gustavo Motta.

* Carlos Gustavo Motta es psicoanalista y cineasta. A partir del 11 de marzo pueden escucharlo todos los martes a las 20 hs en Radio Amadeus en el programa que conduce MEGAPSINEPOLIS.