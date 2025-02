El insólito truco de los islandeses para ahorrar dinero en sus compras

Dicen que en Islandia la vida es cara… y yo, recién aterrizado, pensaba: ‘Bueno, seguro que no es para tanto’. Salgo del avión, llego al aeropuerto y veo que hasta los islandeses están comprando en el duty free. Si la gente local está aprovechando para hacer la compra aquí… va a ser que los precios fuera son de otro nivel. Todavía no sé cuánto cuesta un pescado local, pero ya sé que 1000 coronas islandesas son casi 7€. Miedo me da preguntar cuánto cuesta un menú del día. #IslandiaModoSupervivencia #CaroPeroBonito #HastaLosVikingosSeAsustan #DutyFreeOQuiebro #ViajarEsUnLujo #CuandoTuSalarioLlora #PapáDeFamiliaHaciendoCuentas