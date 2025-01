Importaciones: la principal preocupación de las pymes para el 2025

Comienza un nuevo año que trae expectativas renovadas para las pequeñas y medianas empresas. También más de una nueva preocupación. Esto después de haber vivido un año muy duro respecto a los niveles de producción, consumo, actividad económica y empleo, que en su mayoría disminuyeron estrepitosamente por la recesión.

"Terminamos el año con esperanza de ver una continuidad en la recuperación económica", confirmó a MDZ Radio Salvador Femenía, vocero de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). "Las caídas promedio acumuladas cada vez tienden más a cero, y creemos que para 2025 puede llegar a mantenerse".

Ahora, con leves signos de una ya esperada reactivación económica, las pymes tienen dos preocupaciones principales: la apertura de importaciones y los altos impuestos. Femenía calificó el problema de "potencial" ya que todavía no hay ninguna medida concreta anunciada por el gobierno, aunque ya se sabe su intención de abrir las importaciones. Entonces insinuó que, con la baja del impuesto PAIS, las empresas del extranjero tienen cierta ventaja por sobre las pymes.

"Lo que preocupa es que no bajen los impuestos", destacó. Si bien el gobierno Nacional está tendiendo a bajar impuestos nacionales, es muy claro que "tanto provincias como municipios van en el sentido contrario de la baja. Están apretando mucho por una cuestión presupuestaria, con impuestos muy regresivos que pegan mucho en la rentabilidad. Nos preocupa", admitió. "Y no sabemos qué tendencia va a haber si realmente no hay un acomodamiento de los números en cada jurisdicción".

Por otro lado, Femenía dijo que "hay varios sectores que siguen muy complicados", como la metalúrgica y principalmente la construcción, que se llevó la peor parte por el frenado de la obra pública. "El número de la pérdida de empleo no lo tenemos tan claro porque gran parte de lo llevó la construcción", explicó.

En ese sentido, una eventual reactivación del sector de la construcción sería la mejor manera para darle "un marco más homogéneo" a la recuperación económica.