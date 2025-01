Falleció Baloo, el perro rescatista que fue clave en la tragedia de Salta 2141 y el femicidio de Chiara Páez

El cuartel de Bomberos Zapadores de Rosario despidió con emoción y gratitud a Baloo, un ovejero belga malinois que dedicó su vida a la búsqueda y rescate de personas. Su muerte, a dos meses de cumplir 14 años, cerró una etapa imborrable para quienes compartieron con él misiones que marcaron la historia de la ciudad.

Baloo fue uno de los primeros perros de la Unidad Canina creada en 2011 por la Dirección General de Bomberos Zapadores de la provincia de Santa Fe. Desde los 45 días de vida hasta su jubilación en 2022, su lugar estuvo entre los bomberos del cuartel de la zona sudoeste de Rosario, donde se convirtió en un compañero invaluable para el subcomisario Leandro Rivero, jefe de la Unidad Canina.

"Fue mi amigo, mi binomio, mi compañero", dijo Rivero con la voz quebrada durante la ceremonia de despedida. En sus palabras, quedó reflejado el profundo lazo que unió a ambos desde que Baloo, junto a sus hermanas Pily y Parca, fuera rescatado tras sobrevivir a una camada afectada por vacunas adulteradas. "Eran piel y huesos, pero lograron estabilizarlos", recordó.

Desde el inicio, el destino de Baloo estaba marcado: nació para ayudar. Con apenas 45 días comenzó su entrenamiento y a los cuatro meses, sus nuevos compañeros de vida lo bautizaron con el nombre del oso del Libro de la Selva. "Con intervalos, vivió entre mi casa y la Unidad hasta que se jubiló a los 10 años", compartió Rivero.

Baloo debutó en una de las tragedias más resonantes de Rosario: la explosión de calle Salta 2141, en agosto de 2013. En medio de los escombros de los edificios siniestrados, demostró su talento innato para localizar personas, tanto vivas como fallecidas. "Fue su prueba de fuego", destacó Rivero, quien remarcó que Baloo y sus hermanas eran bivalentes, capaces de adaptarse a distintos escenarios de rescate.

En los años que siguieron, Baloo participó en casos emblemáticos. Fue clave en las búsquedas relacionadas con los femicidios de Chiara Páez en Rufino y Nora Escobar en Granadero Baigorria. También tuvo un rol crucial en el hallazgo del cuerpo de Luis Ariel López tras el derrumbe de una casa en Superí al 200, en 2022.

"Me enseñó a tener paciencia y a creer", confesó Rivero, quien durante casi once años entrenó a Baloo a diario, enseñándole a seguir rastros y localizar sobrevivientes. "Muchas veces nos preguntamos si nuestro trabajo sirve, y él me demostró que sí, que lo que hicimos sirvió. Siempre celebré con él cada hallazgo."

El Ministerio de Seguridad de Santa Fe despidó a Baloo con un emotivo video que homenajea su legado. Su historia es también la de la creación de la Unidad Canina de Búsqueda y Rescate, formalizada en agosto de 2013 gracias al esfuerzo conjunto de Rivero y su compañero de cuatro patas. Actualmente, esta unidad cuenta con cinco perros en Rosario, cuatro en Rafaela y dos en Santa Fe.

Con su entusiasmo y talento insuperable, Baloo dejó una marca imborrable en cada misión. Hoy, su recuerdo vive en los corazones de quienes tuvieron el privilegio de trabajar a su lado y en el legado que dejó para las futuras generaciones de bomberos y perros de rescate.

"Fue mi gran amor", concluyó Rivero, reflejando el sentir de todo un equipo que despide no solo a un compañero, sino a un verdadero héroe.

La emotiva despedida de Baloo