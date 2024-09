"Es un estilo de vida": los sorprendentes datos del primer censo swinger en Mendoza

Alrededor de 1.300.000 personas en el país practican el intercambio de parejas, según los datos del primer censo nacional swinger. El relevamiento, realizado de forma online y anónima en agosto, contó con la participación de 1.300 personas, y los resultados fueron difundidos por la Asociación Civil Swinger Liberal Argentina (ASLA), surgida oficialmente en 2023, tras obtener la personería jurídica. Los detalles de la cultura swinger, los códigos y números revelados por el censo.

Santos y Cristina están en pareja hace 27 años, y hace 22 que iniciaron el camino de la cultura swinger en Mendoza. Además de ser pioneros, son organizadores de las fiestas que se llevan a cabo periódicamente. Sobre sus inicios, Santos comentó que en un primer momento fue él quien sintió curiosidad y desde ese momento pasó un tiempo para convencer a su esposa.

"A mí me picó la curiosidad y fue una gran transición, mucho tiempo, se puede decir un año y medio para convencerla a mi esposa de que entráramos en el ambiente", confesó Santos. Sin embargo, no siempre es el varón el que incita a su pareja. "Hay muchos casos en los que la mujer propone. Nosotros en estos años hemos hecho grandes amigos en el ambiente porque también uno puede hacer amistad y hay parejas en las que las mujeres han propuesto al hombre de ingresar al ambiente", sostuvo.

La mayoría de los swingers son parejas. Foto: Freepik.

La reticencia ante un planteo de intentar ingresar a la "práctica swinger" se produce de ambos lados de la pareja. "Lo primero que se cuestiona es que uno ya no quiere a la otra persona. Hay muchos peros hasta que uno se va metiendo de a poco", señaló Santos. La palabra swinger significa intercambio y se trata de un estilo de vida. "Todos lo interpretan como que es de pareja, pero durante estos 22 años, el solo y la sola se incluyen en el mundo swinger", reveló y agregó que "hoy en día te sorprende la cantidad de gente que está en el ambiente".

Pese a que existen prejuicios sociales sobre las personas o parejas swingers -principalmente por el desconocimiento-, ser swinger es toda una filosofía de vida sobre compartir el placer y el deseo propio y del otro, con otros. "Nosotros estamos en esto hace muchos años y es como un estilo de vida y tenemos claro el decir que nosotros somos esto y los demás no nos importan. Lo que cuidamos es que tenemos tres hijos y los protegemos".

¿Cuáles son los códigos de la práctica swinger?

En la cultura swinger hay códigos que se respetan bajo cualquier punto de vista. "En el 99% de los casos, la dama es la que decide. Uno tiene un gusto predeterminado y ante las salidas y el encuentro con parejas, cada uno ya tiene sus gustos. Uno tiene una charla previa de 'esto si o esto no'. Y el no, se respeta", explicó Santos.

Foto: NA.

La discreción y el respeto por la privacidad, también es otro de los principales códigos. Sobre todo, en provincias más conservadoras, como Mendoza. "Tuvimos un bar swinger durante casi tres años y si yo le ponía un cartel en la puerta diciendo qué tipo de bar era no iban a ir por miedo a que los vean entrar a un lugar así", confesó.

"Uno lo tiene que tomar como que son relaciones íntimas y nada más, no se incluyen los sentimientos", indicó Santos. Si bien, el riesgo de enamorarse de otra persona existe -como en la vida misma- el único objetivo es pasarla bien.

Los detalles de la cultura swinger en Mendoza

En cada evento o "fiesta", como le llaman las personas del ambiente, que se realiza en Mendoza participan un promedio de 120 parejas. De esa cantidad, un 10% son "solos" y en menor cantidad participan mujeres solas. "Estamos hablando de 200 personas que se encuentran en un mismo lugar. La gente va a bailar, a tomar algo, a divertirse y los pocos que quieran interactuar que no son las 200 personas tienen un lugar privado aparte de la pista de baile", detalló Santos.

Foto: Freepik.

Lo más conocido es el intercambio entre parejas, de a cuatro, que se hace en un mismo espacio físico pero lo más frecuente son los intercambios grupales. A partir de la mayoría de edad, los años no son un impedimento. De las fiestas participan parejas o personas solas de 20, 30 y 40 años.

Sin embargo, no siempre se trata de intimar. "Nosotros tenemos parejas amigas que nos juntamos a comer un asado o en verano nos juntamos en una pileta a charlar, a divertirnos. La diferencia es que uno puede hablar más libremente de ciertos temas que con los amigos de la vida cotidiana no lo puede charlar. No cada vez que uno se junta con gente del ambiente es para ir a la cama", aseguró.

Foto: Freepik.

"Cuando ya tenés una amistad que conocés a la persona de antes, siempre hay un juego previo y cuando la pareja es desconocida como todo, uno tiene que conquistar", explicó y agregó que se trata de conocerse. "Hay gustos, tiene que haber piel", señaló.

Los números del primer censo swinger de Argentina

De acuerdo al primer censo realizado en el país, hay un 1.300.000 personas que practican el intercambio de parejas. El 66% de los swingers en Argentina son parejas, mientras el 27% son varones que participan solos y un 6% son mujeres que practican de forma individual, conocidas como "unicornios". Mientras que un pequeño porcentaje, el 1%, corresponde a triejas, es decir, una relación entre tres personas.

Foto: Freepik.

El censo mostró que el grupo más activo en la comunidad swinger tiene entre 41 y 50 años, que representa el 39%. En tanto que el 29% de los participantes tiene entre 31 y 40 años, seguido por el grupo de 51 a 60 años con un 19%. Los más jóvenes, de entre 20 y 30 años, ocupan el 9%, mientras que solo el 4% tiene entre 61 y 70 años.

Respecto a la distribución territorial, el conurbano bonaerense concentra el mayor porcentaje de swingers del país, con un 45%. Le sigue la Ciudad de Buenos Aires con un 14% y Mar del Plata con un 12%. Otras provincias con presencia destacada son Mendoza, Santa Fe y el interior de Buenos Aires, cada una con un 5%. En tanto, Tucumán y Córdoba suman un 4% cada una, mientras que Entre Ríos alcanza el 2%. Otras provincias como Salta, Misiones, San Luis, Corrientes y Chaco presentan un 1% cada una.