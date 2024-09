El desgarrador mensaje de la amiga de Florencia Comas, la joven asesinada en San Nicolás

Los vecinos del partido de San Nicolás, en la provincia de Buenos Aires, están de luto tras el hallazgo del cuerpo sin vida de Florencia Comas, una joven hipoacúsica que había desaparecido la mañana del jueves 12 de septiembre. Esa mañana, Florencia había llevado a su hija de 3 años al jardín, tras lo cual no dio más señales de vida. Enseguida, su marido, preocupado, denunció su desaparición. Un día después, la policía dio la peor noticia.

Durante la mañana del viernes, un hombre, que circulaba por una calle de tierra del predio de tratamiento de residuos de San Nicolás, se encontró con un cuerpo envuelto en una sábana. Rápidamente, lo denunció a la policía. De acuerdo con la autopsia, revelada en las últimas horas del mismo viernes 13, Comas había estado maniatada y con las piernas dobladas hacia el pecho. Los forenses afirmaron que la joven falleció a causa de asfixia mecánica el mismo día de su desaparición. Asimismo, se supo que la joven tenía una vestimenta diferente a la que usaba al salir de su casa.

Si bien hay testigos que señalan haber visto a la víctima en un colectivo camino a una mutual, luego de llevar a su hija al jardín, aún se desconocen sus siguientes movimientos, así como no hay sospechosos en el caso.

Florencia Comas tenía 27 años. Foto: X @mauroszeta

En medio de tanto dolor, Evelina Flores, madre de Florencia, reclamó justicia en una marcha realizada en la mañana del sábado. Además, la mujer hizo un pedido a la comunidad, según lo que expresó en diálogo con Diario El Norte: “Necesitamos que, si alguien sabe algo, lo comunique”.

El desgarrador mensaje de Isabel, la amiga de Florencia Comas

Este domingo, Isabel, amiga cercana de Florencia, fue la encargada de poner en palabras el dolor y el temor que vive su pueblo tras la partida de la joven profesora de lengua de señas. En diálogo con TN, la mujer confesó que la desesperación que sienten se vincula con la falta de indicadores y sospechosos: “Hasta ahora no hay nada fehaciente, solo hipótesis”.

“Una mujer la vio en el colectivo que ella viajaba. Ella iba a una mutual a sacar un turno. No se sabe si entró a la mutual. Hay un solo sospechoso que tenía una camioneta, empleado. Pero solamente es lo que se comenta en San Nicolás”, reveló Isabel.

Enseguida, la mujer recordó a su amiga con cariño: “Era una madraza; era una chica dulce, amiguera. La conocí en 2019; ella me enseñaba lengua de señas. No había alguien que no quisiera a Florencia”.

Isabel, además, dijo que Florencia estaba en pareja hace muchos años, y que eran hipoacúsicos los dos. Juntos, tuvieron a su hija, de tres años, y frecuentaban la Fundación Ser.

“El miedo de todos es que hay uno o varios asesinos sueltos. Ese es el miedo de toda mujer. No te dan ganas de salir a la calle porque no sabemos quién es el culpable”, se sinceró la joven que cerró con un nuevo pedido de justicia.