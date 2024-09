Insólito: en un pueblo le pusieron el nombre del "Chiqui" Tapia a una calle

La comuna de Sargento Cabral, una pequeña localidad del sur de Santa Fe, fue escenario de un acontecimiento histórico este viernes con la visita de Claudio "Chiqui" Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). El pueblo, ubicado a 75 kilómetros de Rosario y con apenas 1.000 habitantes, rindió un homenaje sin precedentes al bautizar una de sus calles con el nombre del máximo dirigente del fútbol argentino.

La jornada comenzó minutos antes del mediodía cuando Tapia, acompañado por el exdirigente de Newell's, Cristian D'Amico, arribó a la plaza principal de la localidad. Allí fue recibido por el presidente comunal, Juan Ignacio Genzano,y representantes de Unión y Rosario Central. Buena parte del pueblo salió a las calles para saludarlo y brindarle un cálido aplauso que marcó el tono del evento.

"Es un orgullo para Sargento Cabral constituirse como anfitriona de un evento tan trascendente para la cultura y el deporte", decía una de las notas que distinguió a Chiqui Tapia.

Chiqui Tapia ya tiene su calle. Foto X

Entre el cariño de la gente, Tapia no solo firmó pelotas y remeras, sino que también regaló varias camisetas de la selección argentina con el icónico número 10 de Lionel Messi, un gesto que emocionó a niños y adultos por igual. El dirigente se mostró visiblemente conmovido ante las muestras de afecto de la comunidad.

El homenaje, sin embargo, fue más allá de los títulos y los éxitos de la selección argentina en los campeonatos internacionales. Sargento Cabral reconoció a Tapia no solo por su gestión al frente de la AFA, sino por su espíritu comunitario y su constante esfuerzo por hacer del deporte una herramienta de unión social. Fue declarado "persona de interés", un honor que describe el impacto que tuvo la visita del dirigente para la comunidad.

"Es una satisfacción que los chicos me pidan fotos y que me pidan que les firme las camisetas. Al pedírmelo a mí, se lo están pidiendo a los mejores jugadores del mundo, porque ellos están identificados con la Selección Argentina. Hace mucho tiempo que no pasaba", dijo Tapia a la prensa mientras caminaba hacia el polideportivo del Club Independiente.

Así fue el homenaje a Claudio "Chiqui" Tapia en Santa Fe

"Esta Selección nos dio muchísimos, todos en esta última década han visto a la Selección ganarlo todo", concluyó "Chiqui" Tapia antes de comenzar la actividad.

El momento emotivo fue cuando se descubrió el cartel que bautizó a una de las calles principales de la localidad con el nombre de Claudio "Chiqui" Tapia y se convirtió en la primera de Argentina. El presidente comunal, Juan Ignacio Genzano, destacó en su discurso el impacto del fútbol en pequeñas comunidades como Sargento Cabral, donde el deporte no solo es una actividad recreativa, sino también un motor de integración social.

Al finalizar el evento, Tapia agradeció nuevamente el homenaje y se comprometió a seguir trabajando para el crecimiento del fútbol argentino.