Los hábitos que creemos son saludables pero no sirven para nada

La mayoría de los hábitos que adquirimos nos ayudan a garantizar una vida mejor, más saludable y prolongada. Sin embargo, hay otros que consideramos saludables pero no lo son. Muchos de ellos, ligados a creencias antiguas transmitidas de generación en generación son repetidos como un ritual pese a la falta de comprobación científica.

Leandro Trovarlli, es médico en el Hospital Italiano y habló con MDZ de los tres hábitos considerados saludables que frecuentemente llegan al consultorio: la barra de azufre para las contracturas, tinta china o ajo para tratar el Herpes Zoster, comúnmente conocido como “culebrilla” y curar el empacho ante un malestar estomacal o intestinal. Además, desmitificó algunos hábitos de moda como el ayuno intermitente y aclaró que el uso de la pastilla de carbón para cortar procesos diarreicos no es recomendable.

Barra de azufre

“Médicamente no hay evidencia sobre esto, pero el azufre lo que tiene que es altamente rico en colágeno, que es una proteína. Siempre tiene un es un leve efecto antiinflamatorio, por eso muchas personas colocan barra de azufre o pasan barra de azufre, cuando tienen algún tipo de dolor muscular, cervicalgia, dolores en el hombro”, explicó el médico.

Foto: Meteored.

Esto no quiere decir que algunas personas no noten algún efecto. “Hay gente dónde anda muy bien donde funcionaba esto y hay gente que no presenta ningún tipo de cambio y el dolor persistía. Pero nada de esto está demostrado”, sostuvo.

Herpes Zoster o culebrilla

El caso de la famosa culebrilla o el virus del herpes, es similar al tratamiento de los dolores musculares. Antiguamente “se ponía tinta china, se usaba como antibacteriano y no producía nada. Era más era más una cuestión irritativa sobre la lesión que lo que terminaba de curarlo”, contó Trovarelli.

Foto: Shutterstock.

“Se decía que cuando esas lesiones se unían la persona o el paciente fallecía, cosa que no es cierto. Obviamente esto se producía por una evolución de la enfermedad que, en muchos casos, en su momento eran patologías mortales pero no era el tipo de tratamiento, sobre todo en aquellos pacientes que no habían tenido nunca varicela”, señaló el médico. En el mismo sentido, afirmó que el tratamiento del herpes con ajo tampoco se recomienda ya que se trata de un elemento irritativo que lastima la piel.

Empacho

Otro de los hábitos frecuentes que llegan a los consultorios es, en el intento de controlar el dolor abdominal, la práctica de curar el empacho. “Muchas personas van a consultar al médico por dólar abdominal, se lo trata, a veces no cede, van a alguien que le curan el empacho y mejoran”, contó Trovarelli de lo que ocurre en las consultas.

Foto: Shutterstock.

Sin embargo, señaló que esto se debe también a que “el cerebro está muy conectado con el aparato digestivo, están muy relacionados. Por ejemplo, el síndrome de intestino irritable ante el momento de estrés, ante el momento de presión, de tristeza, es un gatillante para el síndrome de intestino irritable”. Esa suele ser la razón por la que una persona se mejora cuando se predispone a que eso suceda. En el caso del síndrome de intestino irritable, “las nuevas guías dicen de comer lento, despacio, bien sentado, sin ver el celular o la televisión, estar bien tranquilo para que no sea un gatillante”, indicó Trovarelli.

La moda del ayuno intermitente

El ayuno intermitente se ha puesto muy de moda en los últimos años. Entre algunos especialistas está bastante cuestionado mientras que otros lo recomiendan. “Hay guías de nutrición que tienen muy buenas bases y fundamentos y otras que dicen que no lo recomiendan por el tema de la glucemia, la hipoglucemia. Hay pacientes que andan muy bien con el ayuno intermitente y hay pacientes que no andan bien”, aclaró el médico.

Foto: Shutterstock.

Sin embargo, Trovarelli no lo recomienda. “Uno tiene que comer en los momentos que corresponde y comer saludablemente, es la única manera”, apuntó. En pacientes propensos a cuadros gastrointestinales, gastritis, diabetes o con patologías metabólicas tampoco se recomiendan. “Hay que ser muy cuidadoso a la hora de indicar un ayuno intermitente”, insistió y explicó que si bien hay pacientes que lo asimilan muy bien, otros no e incluso, en algunos “puede producir lipotimia”. Es decir, la pérdida súbita del conocimiento.

El mito de la pastilla de carbón

La pastilla de carbón, frecuentemente utilizada para el tratamiento de las diarreas, hoy no se utiliza debido a que corta el proceso producido, generalmente, por alguna bacteria que debe ser eliminada. “No se recomienda su uso hace mucho tiempo. Recordemos que la diarrea es un mecanismo de defensa, entonces hay que saber controlarlo. Eso implica que el cuerpo tiene algo adentro que lo tiene que eliminar. Entonces si nosotros frenamos ese mecanismo está descrito que los cuadros pueden empeorar, hacen abdomen agudos, clínicos tanto como quirúrgicos, el intestino se frena demasiado”, explicó Trovarelli.

En ese sentido, concluyó que “la pastilla de carbón no es la mejor alternativa. Hoy en día no se usa más, no está indicada como si por ejemplo está indicada la loperamida”.