Los números del pueblo judío en el mundo y un conflicto que no cesa

El conflicto en Medio Oriente mantiene en vilo a todas las naciones y genera preocupación debido al alcance que tiene sobre la población civil. La población judía alcanza alrededor del 0.2% de la población del mundo mientras que, en Argentina viven alrededor de 200 mil judíos y en Mendoza se calcula que son aproximadamente 4 mil.

Desde el 7 de octubre de 2023, Israel está en guerra con la agrupación terrorista Hamás en la Franja de Gaza pero el conflicto es aún mayor si se tiene en cuenta el aumento de las tensiones del Estado Judío con Hezbollah en el norte del país y la constante amenaza que representa Irán. Los ataques perpetrados dejaron decenas de víctimas entre los que se encuentran civiles y el desplazamiento de miles de ciudadanos que aún no han podido retornar a sus hogares.

MDZ habló en exclusiva con Alejandro Avruj quien es miembro y rabino de la comunidad Amijai Mendoza sobre las particularidades de este momento histórico en Medio Oriente.

- ¿Cuáles son los números de la comunidad judía en Argentina?

La mayoría no conoce los números de los judíos en Argentina, en Mendoza y en el mundo. Es interesante traer esta información porque ayuda a contextualizar. Aparecen muchas formas de estigmatizar al judío y al judaísmo a partir del conflicto actual, se nos califica de colonialistas o de querer invadir tierras y eso no es cierto.

La cantidad de personas que hay en el mundo es aproximadamente 7.000 millones de habitantes, de ese total, aproximadamente 1.500 millones son musulmanes, 2.000 millones son cristianos en todas sus denominaciones, otros 2.000 están relacionados a tradiciones o religiones orientales mientras que judíos en el mundo hay solo 15 millones. En el Conurbano bonaerense vive más gente.

En Argentina viven alrededor de 200.000 judíos y en Mendoza serán unos 4 mil. La población judía en el mundo alcanza alrededor, del 0.2% de la población del mundo. En relación a la tierra, hay aproximadamente 200 países en el mundo de los cuales 86 son cristianos en diferentes denominaciones, 55 son musulmanes pero países judíos hay uno solo. El Estado de Israel es más chico que la provincia de Tucumán, en territorio es más pequeño y la mitad es desierto.

La cantidad de tierras que tienen los países musulmanes es una tercera parte de las tierras del planeta. El Estado de Israel de una punta a la otra lo cruzas en 40 minutos, es muy de pequeño.

- ¿A qué atribuye las diferencias en torno al conflicto de Medio Oriente?

Por sobre todas las cosas hay un enorme nivel de desinformación, una gran ignorancia en relación a la historia y a lo que sucede en el Medio Oriente. Hay muy poca información y los canales de información generalmente son poco confiables. Además, se utilizan palabras como genocidio que no son correctas.

Un genocidio es la aniquilación sistemática de un pueblo, es declarar la intención de aniquilar una nación y llevarlo adelante. Un buen ejemplo es lo que sucedió con el pueblo judío en la Segunda Guerra Mundial, para el año 1939 antes de que empiece la Segunda Guerra Mundial había 18 millones de judíos en el mundo y asesinaron a la tercera parte, 6 millones. Armaron los campos, crematorios, cámaras de gas y de manera sistemática aniquilaron a miles de personas, todas civiles. No existía un Estado de Israel, no existía un ejército, pasaron 80 años de eso todavía no se llegó el número ya que hoy solo hay 15 millones de judíos en el mundo.

Antes del nacimiento del Estado Israel en el año 1948 había solamente 300.000 mil árabes y hoy son más de 5.4 millones, se multiplicó la población.

Dentro del Estado de Israel sin contar Cisjordania y Gaza, viven 2,5 millones de árabes musulmanes mientras que la población total de Israel es de 10 millones, o sea que es el 25% de la población. Tienen sus derechos, partidos políticos y representantes. En Gaza no hay judíos en el Parlamento porque no hay judíos...no gobiernan ni viven allí porque no hay Parlamento en Gaza pero hubo un golpe de Estado. En Gaza gobernaba una autoridad Palestina y el grupo terrorista Hamas hizo un golpe de Estado hace 20 años, asesinó a los cabecillas que gobernaban, echaron al resto y se perpetraron en el poder como ya conocemos varias otras dictaduras sometiendo a su población de manera ideológica religiosa educativa.

- El presidente Javier se ha manifestado a favor del Estado de Israel en varias oportunidades . ¿Cómo evalúa la postura en torno al conflicto por parte del nuevo gobierno nacional?

Estoy muy orgulloso del lugar que toma la Argentina porque acá hay un Estado democrático que está intentando defenderse de un ataque sistemático de un grupo radicalizado que domina a partir del terror a su propia población. Sistemáticamente desde hace años tira misiles a toda la población civil de Israel y que, en el último 7 de octubre lo que hizo es cruzar la frontera y asesinar a jóvenes que estaban bailando y descansando. Violaron sistemáticamente mujeres, secuestraron cientos de personas que aún siguen secuestrados y que nadie sabe nada de ellos.

Como argentinos hemos vivido dictaduras, secuestros y desaparecidos... solo podemos estar en contra de todos esos regímenes. En segundo lugar la Argentina ha sufrido dos atentados terroristas que dejaron más de 100 muertos. La Justicia demostró que los atentados fueron ejecutados, financiados y llevados adelante por el régimen teocrático de Irán que es el mismo que financia y sostiene a las estructuras de Hamás en el sur en Líbano.

El silencio que hubo durante muchos años por parte del Estado argentino frente a esos ataques, en 30 años no hay un solo preso...uno puede decir que no se hizo nada, que se trabajó para lograr la justicia pero yo no estoy de acuerdo. Creo que se trabajó mucho, que se hizo mucho para que no pase nada.

Para que no pase nada, no es que hay que cruzarse los brazos...hay que trabajar mucho durante 30 años para ocultar el atentado y el asesinato masivo más grande de nuestro país.