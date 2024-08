¿Se pueden recuperar los archivos borrados de un celular?

La seguridad de los datos en dispositivos móviles es una preocupación creciente, especialmente con casos recientes de ciberdelitos y situaciones como la desaparición de Loan Peña en Corrientes, o la denuncia de Fabiola Yáñez contra Alberto Fernández por violencia de género. Marcos Mansueti, especialista en ciberseguridad, compartió con MDZ Radio 105.5 FM algunos consejos y reflexiones sobre el manejo de la información en dispositivos móviles. Según Mansueti, la recuperación de archivos borrados y la protección de datos almacenados en la nube son algunas de las principales preocupaciones que los usuarios.

Mansueti aseguró que "todo depende de cada persona, de cómo tenga configurado su equipo, de qué equipo tenga. Es todo relativo a la configuración y la seguridad que le dé cada persona. La premisa es que hoy todo el mundo piensa que sabe usar algo simplemente porque no viene con un manual".

Con el tema de las fotos, por ejemplo, Mansueti explicó: "puedo borrar una foto, pero hay que ver si esa foto sincronizó con la nube, si lo tenías con la nube sincronizada, si se la mandaste a alguien o no se la mandaste a nadie, si tenés algún virus en el teléfono. Pueden pasar un montón de situaciones en las cuales se puede o no se puede recuperar". El especialista agregó que "cuando borras un archivo en realidad desaparece de tu acceso pero la mayoría de las veces, por más que no esté en una papelera de reciclaje, el archivo sigue estando pero en lugares que son inaccesibles para el usuario común".

En este sentido, señaló que no se trata de "una memoria virtual, sino que están en un lado los archivos físicamente, y después hay como un índice. Lo que se hace es que se desaparezca el índice y el lugar donde vos tenías guardado ese archivo sigue estando el archivo, solo que en el índice no está. Entonces algunas veces se puede reconstruir el archivo para que aparezca en el índice, y esa es una forma de recuperarlo. Otra directamente es recuperar el archivo completo que se pueda hacer y es un poco más fácil, depende del caso".

Cuando pasa mucho tiempo empieza a ser más problemático recuperar archivos que son claves, por ejemplo, en el caso de Loan. "Si bien el archivo sigue estando y en el índice el archivo no está más, para el dispositivo ese lugar está disponible de volver a escribir. El dispositivo puede elegir de manera aleatoria donde podés escribir. A medida que vos tengas más uso es más probable que en ese lugar donde tenías un archivo se sobrescriba con un nuevo archivo y ahí sí se termina de borrar de todo".

Por otro lado, Mansueti explicó que hacer esto es complejo y que un usuario común "podría hacer desastres en esa área. Incluso borrar cualquier otra cosita modifica algo y hasta el dispositivo puede no volver a encender".

En causas graves como la violencia de género o la desaparición de personas ¿se pueden recuperar datos importantes? En este sentido, Mansueti dijo: "Un mensaje se genera en un dispositivo, viaja y termina en otro. Si yo mando una foto del dispositivo A al dispositivo B, por más que sea de una sola visualización. Primero no voy a hacer el peritaje sobre el que me llegó o el que me lo mandaron y lo puedo ver una sola vez. Voy a ver y hacer un peritaje o buscar allanar el celular de donde se envió. Ahí está la foto".

Alrededor de esto último, el especialista agregó con preocupación que "hay bastantes errores conceptuales en la actualidad donde la política y la tecnología están en juego y a veces uno como simple espectador ve disparates en decisiones que se toman y resoluciones que se hacen que parece increíble. No sabés si en un punto es a propósito, porque hay cosas que no son correctas como se están haciendo".

Finalmente comentó: "Todo el mundo tiene el celular para comunicarse, pero lo que tiene que saber la gente es que tiene una cámara, un micrófono, un geolocalizador, una computadora que va grabando absolutamente todo y que además te deja comunicarte con alguien".

Escuchá la entrevista completa: