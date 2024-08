"Trad Wifes": tendencia en las redes sociales y polémica con el feminismo

Según Google Trends el término “Trad Wifes” empezó a aumentar sus búsquedas de manera considerable en el 2018, un año en el que el feminismo y la “marea verde” argentina copaba la primera plana digital en todo el mundo. El término es una abreviatura en inglés de “esposas tradicionales” y hasta tienen su propio argumento feminista.

Las esposas tradicionales sostienen una idea tan clásica como extendida que se podría sintetizar en la siguiente máxima: "Hacer feliz al marido es tener un matrimonio feliz. Tener un matrimonio feliz es tener una vida feliz".

Las críticas a este movimiento que vienen siendo furor en redes sociales con cuentas de TikTok con más de 9 millones de seguidores, como la de Hannah Neeleman, que sostienen que las Trad Wifes reproducen roles de sumisión patriarcal contra los que las feministas se vienen rebelando durante años. Sin embargo, las Trad Wifes contestan con las conclusiones del Feminismo de la Elección.

Mirá el video de Estee Williams, referente Trad Wifes e influencer

Esta corriente más definida por sus detractoras que por sus practicantes, sostiene la idea de que el nivel de opresión o libertad que tenga una mujer, debe medirse por las elecciones individuales que cada mujer hace. Si una mujer decide tener un matrimonio tradicional y ocuparse las 24 horas del día, los siete días de la semana del marido, es una decisión libre.

Este pensamiento feminista plantea la idea de que las decisiones individuales son el único indicio no abstracto para medir cuán sometida o libre es una mujer y en todo caso, si al resto de las feministas no les gusta esa decisión, es parte de una opinión personal, que no debe ser vestida con consideraciones políticas. Algo así como: “Si quiero ser una esposa tradicional y no te gusta, es tema tuyo, no me acuses de oprimida, porque es mi libre elección”.

El feminismo más combativo plantea que el Feminismo de la Decisión tiene demasiada influencia del individualismo neoliberal y que no se puede medir un proceso histórico como la opresión de las mujeres en decisiones individuales. Después de todo, también hay víctimas de violencia de género que hasta el último momento dicen elegir a su agresor.

De cualquier manera, las Trad Wifes siguen dando que hablar y produciendo contenido en redes que se vuelve viral. Cuentas como las de Emily Mariko, de 12,5 millones de seguidores en TiTok son un diario digital de las labores domésticas de la influencer. Recetas de cocina, tips para amas de casa, consejos de matrimonio. Todo lo que las clásicas revistas “femeninas”, condensado en videos que son tan aclamados como criticados.

¿Por qué causa tanta viralización en redes estos contenidos? Dixie Andelin Forsyth, hija de la autora de “Fascinating Womanhood”, un libro cabecera de las Trad Wifes, declaró a la revista Stylist que “el movimiento está aumentando porque las mujeres han tenido suficiente feminismo en el Reino Unido y en otros lugares”. “Gracias por los pantalones, pero vemos la vida de una manera diferente”, les dijo al feminismo que tanto las crítica.