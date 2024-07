Cuál es la fecha límite para la reinscripción de subsidios en las tarifas

Se realizó en el Espacio Cultural Julio Le Parc la audiencia pública del Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) donde se confirmó un aumento del 12% en la tarifa promedio de electricidad para los usuarios finales. Este ajuste tarifario, que fue adelantado hace unos días, entrará en vigor a partir del 1 de agosto, siempre y cuando sea aceptado por el Gobierno. Andrea Molina, directora del EPRE, enfatizó en un móvil realizado por MDZ Radio 105.5 FM la importancia de que los 47.596 usuarios actualmente inscritos provisionalmente en el nivel 2 de subsidios se reinscriban para no perder el beneficio. La fecha límite es el 4 de agosto, en principio. De no hacerlo, serán recategorizados en el nivel 1, lo que implicaría una diferencia significativa en sus facturas.

Molina planteó que determinaron "sobre el bat de mayo, que todavía no está completamente aplicado en las facturas que, por decisión del Ejecutivo provincial y viendo el contexto socioeconómico, el de mayo lo trasladamos en tres veces. Una parte en junio, otra parte en julio y la última aplicación va a ser en agosto. Sobre el bat determinado de mayo, hemos calculado un aumento del 12% y el poder concedente determinará la oportunidad de la aplicación".

Sin embargo, lo que preocupa al EPRE es que son "47.000 usuarios en este momento que están recibiendo el subsidio de la Secretaría de Energía de Nación y también los provinciales, pero no están inscriptos en el Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE)". Al respecto, Molina señaló: "Necesitamos, por favor, que se inscriban. Si no saben si se han inscripto, pueden consultar la página del EPRE y corroborar si están inscriptos. Esto es hasta el 4 de agosto que, en principio, se sacarían los subsidios de Nación a todos los usuarios que no estén inscriptos o que no lo hayan solicitado".

Los usuarios también pueden ingresar al sitio web de Nación y buscar la pestaña de segmentación tarifaria. Es fundamental tener a mano la factura del servicio eléctrico, el DNI, el número de medidor, el número de cliente, los ingresos de bolsillo de cada integrante del hogar y la dirección de correo electrónico.

Escuchá el móvil completo: