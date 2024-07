El insólito planteo de un joven que generó un fuerte debate en redes

Un joven de 21 años ha generado un intenso debate en redes sociales tras la difusión de un video donde argumenta que no debería estar obligado a trabajar porque "no eligió nacer".

En su mensaje, el joven sostiene que sus padres lo "obligaron" a venir al mundo y, por tanto, son ellos quienes deberían mantenerlo en lugar de pedirle que trabaje.

En el video que se viralizó en redes, el joven declara: "No tiene sentido que, porque mis papás hayan querido darme la vida hace 21 años, ahora yo tenga que trabajar". Con firmeza, añade: "Si yo no pedí nacer, ¿por qué tengo que trabajar ahora? Que me mantengan ellos y listo".

Mirá el video

Esta postura ha desatado una ola de comentarios y reacciones en redes sociales. Algunos usuarios apoyan su perspectiva, señalando la responsabilidad de los padres de cuidar y proveer para sus hijos, mientras que otros critican su falta de iniciativa y responsabilidad personal.

El debate se ha extendido a cuestiones filosóficas y éticas sobre la responsabilidad parental y la autonomía de los hijos adultos. La declaración del joven también ha reavivado discusiones sobre la dependencia económica y la obligación de trabajar para ganarse la vida.