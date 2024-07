El conmovedor mensaje de la hermana de Catalina Gutiérrez para despedirla en redes

Lucía, hermana de la joven influencer Catalina Gutiérrez, recordó a la víctima con un conmovedor mensaje en redes sociales, tras su brutal asesinato en Córdoba. "No me sueltes que sin vos no puedo", escribió Lucía, reflejando el profundo dolor que atraviesa la familia.

La comunidad de Córdoba sigue conmocionada por la trágica muerte de Catalina, estudiante de arquitectura asesinada por un amigo que estaba enamorada de ella. Su cuerpo fue hallado en un Renault Clío durante la madrugada del jueves, con signos de haber sido golpeada y quemada, confirmándose luego que la causa de la muerte fue asfixia por estrangulamiento.

El principal sospechoso del crimen es Néstor Soto, un amigo de la víctima que confesó el asesinato, alegando que Catalina era "el amor de su vida". Actualmente, Soto espera ser indagado por la Fiscalía de Instrucción Capital, a cargo de José Alberto Mana, quien se reunirá con la familia de Catalina para informarles sobre los avances de la investigación.

Lucía expresó su inmenso dolor con un mensaje en redes sociales donde destacó la alegría y la sonrisa de Catalina. "Te amo con toda mi alma, mi Catu", escribió, asegurando que siempre la recordará y pedirá por su paz.

Además, compartió un video recopilando momentos juntas, y mencionó: "Mejor hermana no podría haberme tocado. No me dejes nunca sola y ayúdame siempre que te voy a necesitar toda la vida".

Para honrar la memoria de Catalina, Lucía se tatuó su nombre en el brazo, gesto que compartió en redes sociales manifestando su profundo dolor. "No hay palabras para el dolor inmenso que siento. Sigo por vos, lucho por vos, por y para siempre", escribió, reclamando justicia por su hermana.

Este mensaje se suma al de Lázaro Oliveda, novio de Catalina, quien también expresó su dolor en redes sociales. "Quería que fueras tan pero tan feliz. No puedo creerlo, no puedo", escribió, compartiendo una carta que Catalina le había escrito años atrás.

Marcelo Gutiérrez, padre de Catalina y reconocido arquitecto, expresó su conmoción ante los medios. "Nunca en mi vida se me ocurrió que iba a pasar por este momento", dijo, recordando que Soto y Catalina compartían momentos como amigos de la universidad.

Definiendo a Soto como un "desquiciado", Marcelo recordó cómo este colaboró en la búsqueda de Catalina y abrazó a su madre al encontrar su cuerpo. "Solo una mente demencial podría haber hecho esto", afirmó, calificando el acto como "espantoso y macabro".