Cuál es el costo de la vacuna contra el coronavirus y dónde vacunarse gratis

El invierno se adelantó en Mendoza con días muy helados durante mayo que trajeron aparejado un incremento en las consultas médicas por virus respiratorios. Aunque no lo percibamos el coronavirus continúa entre nosotros. En la semana 21 de 2024 "se registraron 84 casos confirmados de covid 19. No se notificaron fallecidos con este diagnóstico”, de acuerdo al Boletín Epidemiológico Nacional. Si bien no es un número elevado, mantener el calendario de vacunación al día es importante para ayudar a que la enfermedad sea leve.

La vacuna de covid ya se consigue en farmacias de todo el país y Mendoza no es la excepción. Así lo confirmó a MDZ el Presidente del Colegio Farmacéutico de Mendoza, Mario Valestra.

“Han llegado vacunas de covid a las farmacias privadas. En primer lugar a las farmacias que estuvieron inscritas y vacunando contra el covid en la pandemia”, explicó el farmacéutico y añadió que en esta primera etapa, la vacuna contra el coronavirus, “no se encuentra en todas las farmacias”.

“La vacuna va a estar dentro del calendario anual. Es como una antigripal”, indicó Valestra y añadió que el valor por el que se consigue hoy en las farmacias de la provincia “es de $23.000”.

A pesar de que se puede conseguir de forma privada, la vacuna para combatir el virus de covid se sigue colocando en los efectores públicos tales como centros de salud y el Vacunatorio central de la provincia. No hay falta de vacunas ni se ha tomado la determinación de dejar de colocarlas, aclararon desde Salud de la provincia.

“Cualquier persona puede ir a un centro de salud según su calendario de vacunación y solicitar la colocación de la vacuna. Lo mismo que en el Vacunatorio Central”, señalaron.