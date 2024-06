El presidente de la CAME le apuntó al Gobierno por la "falta de un proyecto productivo para la economía real"

Alfredo González, presidente de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), manifestó su inconformidad en MDZ Radio 105.5 FM respecto a la falta de políticas económicas del Gobierno nacional enfocadas hacia las Pymes.

Arribó a Mendoza bajo la tarea de realizar el primer Foro Agroindustrial Pyme de Cuyo el día 26 de junio donde se convocó a productores, empresarios y funcionarios de la región. El encuentro se llevó a cabo en el Auditorio Ángel Bustelo. Lugar donde el Gobierno anunció crédito por $20 mil millones para fortalecer el sector agroindustrial. También participaron representantes de la Federación Económica de Mendoza, del Ministerio de Producción, y del Instituto de Desarrollo Industrial, Tecnológico y de Servicios.

El presidente del CAME amplió las razones de su visita a Mendoza: "El primer Foro Agroindustrial de Cuyo con invitación y también ampliando el gran Cuyo con La Rioja y Catamarca. Potenciando esta región productiva de la Argentina con relación a todos los sectores productivos, no solamente del sector primario de la economía regional, también el segundo cordón que es el agroindustrial y la comercialización. También teniendo en foco todo lo sustentable".

"Casi 700 inscriptos estuvieron trabajando toda la mañana. Ya estamos en la última etapa del foro, donde se fueron llevando adelante distintas exposiciones. Nos acompañó a través del gobierno provincial, el ministro de producción Vargas Arizu, también varios intendentes de varias localidades y empresarios de las cinco provincias de la región", explayó sobre la gran convocatoria.

En contexto del presente que atraviesa el país en lo económico y productivo subrayó que: "No los ignoramos, porque de hecho somos parte de esto. Sobrevivimos día a día en esta coyuntura como empresarios Pyme, pero tratamos en esta oportunidad de dar mucho más tiempo a lo que podemos llegar a concretar y lo que podemos llegar a mejorar en nuestra performance, tanto en la producción como en la comercialización".

Alfredo González cuenta que mantiene una constante comunicación con Pablo Lavigne, que es el responsable de dirigir la Secretaría de Comercio e Industria. "Trabajamos en conjunto. Algunas situaciones se van dando. Por supuesto que a este Gobierno todavía le falta un proyecto productivo para la economía real", manifestó.

"Lo que existe hoy en estos meses en la macroeconomía con respecto al mercado, se ve cómo reaccionan favorablemente el Gobierno y las acciones que llevan adelante. Esto de bajar la inflación es bueno, pero por supuesto que no alcanza. Esto en la economía real no se siente. No es la misma lectura lo que pasa en la macroeconomía con lo que pasa en la economía real del día a día. Y en eso estamos en una situación bastante complicada", expresó el encargado del CAME.

Además sostuvo: "Creo que ya es hora que este gobierno comience a trabajar con los sectores productivos pymes en toda la toda la Argentina".

Las consecuencias en materia económica por supuesto no discrimina a las empresas que nuclea el CAME. Lo cual se traduce en números y estadísticas, acerca de eso González contó que: "Lamentablemente muchas empresas ya no están. A puertas abiertas o por lo menos en el mercado formal, están dentro de la informalidad. En el 2008 éramos cerca de 620 mil empresas, hoy hay de 534 mil. Si es que no ha bajado en los últimos seis meses. Muchas empresas micro y pequeñas se han pasado a la informalidad". Asimismo declaró: "Casi un 45% de la microeconomía argentina está dentro de la informalidad comercial".

Sobre su labor en el gremio dijo: "Nosotros venimos trabajando hace mucho tiempo, desde que asumimos en el 2021 con esta gestión de regionalizar a nuestro país, algo que nos permite la Constitución Nacional, con la reforma del año 1994". Y con una mirada federal también dijo que: "Tenemos un país enorme y muy productivo".

Ante el estancamiento que sufren las empresas Pyme, manifestó que para estimular la competitividad es necesario: "Ordenar tributariamente la Argentina, ordenar también a nivel administrativo desde una municipalidad que tiene mucho que ver para un producto y simplificar mucho más, digitalizar. Todos los trámites que se puedan llevar adelante para poder exportar. Cuanto más fácil y ágil lo hagamos, indudablemente vamos a tener mayor posibilidad para poder producir".

Pero este detenimiento claro que no es algo nuevo, declaró que desde hace tiempo las estadísticas no tienen resultado positivo, y recordó cuál fue un gran desencadenante: "Desde julio del 2022. Para ser específico, en la renuncia del exministro de economía Martín Guzmán estuvimos 15 días sin precio de referencia. Fue en un mes que tenemos el compromiso de pagar el salario, y también el aguinaldo. Tuvimos que salir a vender nuestros productos sin ningún rango de referencia de precios. Muchos perdieron mucho dinero y ahí comenzó la baja".

Por último el presidente del CAME dio un mensaje claro de esperanza y resistencia: "La resiliencia del empresario argentino Pyme es increíble. Primero porque nos quedamos en cada región, en cada ciudad. Reinvertimos el 100% de nuestras utilidades y tenemos siempre resiliencia de trabajo continuo, esté quien esté en el gobierno".

Escuchá la entrevista completa: