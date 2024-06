Impacto de la inteligencia artificial en el trabajo: análisis y perspectivas

La inteligencia artificial (IA) ha dejado de ser una novedad para convertirse en una realidad cotidiana que impacta en diversos ámbitos de nuestra vida, incluido el laboral. La psicóloga del trabajo Analía Tarasiewicz, directora de Trabaja Mejor Psicología Coaching Consultoría, quien además es influencer y genera contenido con esta temática en @trabaja.mejor, compartió su perspectiva con MDZ Radio 105.5 FM sobre cómo la IA está transformando el mundo del trabajo y qué desafíos y oportunidades presenta.

Tarasiewicz aseguró que "en la medida en que se van incorporando la inteligencia artificial a los distintos trabajos, surgen pros y contras. Comienza a haber más efectividad en determinados procesos, algunos puestos laborales son más eficientes porque la tecnología nos ayuda. Pero también a nivel psicológico, en algunos puestos más mecanizados o que pueden ser reemplazados más fácilmente por un robot, comienza a haber más incertidumbre, más vulnerabilidad y más preguntas". Respecto a cuáles son estos otros puestos, ejemplificó: "Atención al cliente, call center, todo lo que vemos con chatbot. Pueden ser también tareas que sean repetitivas como en una fábrica, algunos temas contables y legales que se pueden solucionar con inteligencia artificial. Todo lo que esté más alejado de la empatía, por ejemplo, que es lo más difícil de reemplazar respecto a los humanos".

Por otro lado, la psicóloga del trabajo planteó que "lo importante es empezar a trabajar más en cuál es el aporte diferencial que damos como trabajadores, en el liderazgo, en nuestros perfiles, cuáles son aquellas cosas en las que las que nos destacamos y que vamos a agregar un valor real que conecte con nuestro propósito de vida, nuestro propósito laboral y también nos podamos matchear con las organizaciones". A esta idea, Tarasiewicz agregó que se puede encontrar este diferencial en "el pensamiento crítico, el pensamiento lateral, una empatía fuerte. Las personas que puedan conectarse realmente con otras personas, que escuchen, que puedan poner al servicio de su gestión emocional. Todo esto va a permitir que el perfil laboral esté más orientado".

"Estamos recién en una fase de ingreso a la inteligencia artificial en las organizaciones" dijo la especialista asegurando que "se trata de ir haciendo cambios a medida que se requiera. Las organizaciones más medianas y chicas todavía ni siquiera están entrando y eso las hace menos competitivas y cuando lleguen cambios más bruscos van a estar menos preparadas o va ser más difícil para los trabajadores y para la supervivencia de esa organización".

Analía Tarasiewicz fue consultada por dos temas en particular: el estrés laboral y la motivación y dijo: "En cuanto al estrés laboral, cada vez es mayor el porcentaje de trabajadores que están dentro de esta situación y que requieren más asistencia. Es importante trabajar no solamente a nivel personal y privado, sino también que las organizaciones estén preparadas para bajar espacios de inclusión psicolaboral, para dar capacitaciones en gestión emocional. No trabajar reactivamente sino proactivamente, ayudar a las personas a comprender la importancia del equilibrio psicoemocional. No estar más bajo el viejo modelo de trabajo más tradicionalista y todo lo que hace que las personas estén más mecanizadas, más cosificadas y con un jefe soplándole la nuca".

Respecto de la motivación laboral "tiene que ver con dos factores" explicó Tarasiewicz: "Por un lado lo intrínseco, lo que te pasa en relación a lo que te conecta, lo que te motiva, tu deseo, la búsqueda. En dónde estás trabajando, si está relacionado con lo que te gusta hacer, o si este trabajo capaz es un puente para otro, o capaz que es para comprar algo, o pagar los estudios, o mantener a la familia. Tener claro qué estoy haciendo. Capaz a veces tenemos que tener trabajo para comer y otros trabajos que los hacemos más de gusto que nos conectan. Y si tenemos la suerte de hacer los dos en uno, disfrutarlo".

Escuchá la entrevista completa: