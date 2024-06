La respuesta de Ian Moche a las críticas que recibió en el show de Juana Viale

Durante la tarde del domingo, Juana Viale tuvo de invitado a Ian Moche, el niño platense con autismo que concientiza a sus 400.000 seguidores sobre esta condición. En dicha oportunidad, se tomó el tiempo de explicar acerca de su "discapacidad invisible" y formas de tener una sociedad más inclusiva. Sin embargo, las redes sociales comenzaron a llover de críticas hacia él.

Desde hace años que Moche se dedica a concientizar acerca de su situación. Ha dado charlas en diferentes lugares: streamings, actos y otras entrevistas. En esta oportunidad fue al programa de El Trece donde compartió mesa con otras personalidades influyentes, como Santiago Maratea y Florencia Otero.

"Infumable", el ataque a Ian Moche

Los comentarios de Youtube durante el vivo del show de Juana Viale comenzaron a teñirse de críticas cuando Ian comenzó a hablar sobre lo que es vivir con autismo, respondiendo a varias dudas de los presentes, con el fin de informar y tirar abajo varios mitos y prejuicios.

"Infumable", "insufrible", "egocéntrico", fueron algunos de los comentarios que se plasmaron en el chat. Muchos usuarios, incluso, aseguraron que cambiaron de canal o sacaron el video porque "no lo soportaban".

Estos comentarios negativos se trasladaron a sus redes también, e incluso no sería la primera vez que los recibe. Durante el programa de Streaming Sería Increíble, Ian tuvo otra oportunidad tiempo atrás de hablar de lo que es vivir con autismo. Allí, lo acusaron de tener un monólogo armado y de "romantizar" esta condición.

Video: la respuesta de Ian Moche

Centrado puntualmente en lo ocurrido en la mesaza de Viale, Ian decidió responder a las duras críticas que recibió todo el domingo, la mayoría por parte de adultos que consumen esta programación. De cara a una cámara, el niño apuntó: "Siempre fue mi sueño ir a ese programa. Mucha gente intercedió y agradezco. Pero quiero hacer un descargo frente a los comentarios".

"Fue muy difícil para mí estar en ese programa. Uno de los desafíos de las personas autistas es que nos cuesta socializar y entender la dinámica de la conversación", confesó. Se refirió puntualmente a las ocasiones en que interrumpió a algún participante: "A veces interrumpo porque no me dejaban terminar una idea. Me fue muy difícil, porque me contradecían o me decían 'pero', me estaban invalidando".

"Realmente no lo hacía de maleducado, yo no quiero ser jamás maleducado, me esfuerzo un montón para tratar de ser bueno. Pero no digan esas cosas porque no quise transmitir eso", señaló.

Ian, de 11 años, habla de autismo desde su condición. Foto: Instagram

Lejos de terminar, e insistiendo en que fue un esfuerzo enorme para él estar ahí y explayarse, añadió: "Si se fijan bien, me levanté tres veces a llorar en el programa. Es que sentía tres cosas: que yo realmente estaba mal, que me estaba equivocando y que me estaban invalidando. Me sentí invalidado, no pude hablar. Me hicieron sólo una pregunta, después no me hicieron más preguntas".

Aseguró que va a mejorar sus habilidades sociales, algo que por su condición le cuesta, pero indicó: "El mundo ideal no existe, pero sí espero que exista una sociedad más amigable, donde no lastimemos al otro, donde escuchemos la experiencia del otro y no descalifiquemos. Cuando entendamos eso vamos a ser una sociedad más amigable y empatica".