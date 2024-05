Redujeron el dictado de clases en una Primaria por falta de calefacción

Ante la ola polar que afecta a varias ciudades del país, mantener los espacios calefaccionado termina siendo de gran necesidad para poder soportar las bajas temperaturas. En especial, cuando se trata de escuelas y los principales afectados son los niños de una escuela primaria.

Justamente por el frío en el edificio escolar, esta semana las autoridades de la Escuela Normal Superior Antonio Mentruyt (ENSAM), de Lomas de Zamora, decidió que los estudiantes de la Primaria, asistieran de a dos grados por día, debido a que las calderas que calefaccionan el establecimiento están en reparación.

Aunque al principio, se había anunciado la suspensión total de las clases, posteriormente las familias recibieron una comunicación en la que se les explica la modalidad que se llevaría adelante desde martes, miércoles, jueves y el viernes próximo, cuando se espera que la asistencia a la escuela sea normal.

El año pasado, la ENSAM había tenido problemas en el suministro de agua potable, lo que hizo que se suspendieran las clases por varios días y generó el reclamo generalizado de los padres, que hicieron marchas y abrazos simbólicos en el edificio donde se educan sus hijos.

Este año, en ocasión de que el establecimiento escolar cumple 112 años de historia, el problema que surgió ahora fue con las calderas, que se rompieron y no fueron reparadas aún cuando se anunciaban días días en que las temperaturas mostrarían sus registros más bajos por la ola polar.

Es así que el lunes, los padres recibieron un mensaje de las autoridades que rezaba: “Se informa que ante las bajas temperaturas registradas y anunciadas para las próximas jornadas, y encontrándose en reparación las calderas que calefaccionan un sector del edificio, consideramos necesario reducirlos horarios de los diferentes niveles y turnos de la institución. Utilizaremos los seis salones de la calle Manuel Castro que cuentan con calefacción”.

Nota enviada a las familias por la Escuela Normal Superior Antonio Mentruyt (ENSAM), de Lomas de Zamora. Foto: Captura

Cabe destacar que el edificio tiene la dimensión de toda una manzana y está ubicada en calle Manuel Castro al 900. La nota continúa informando que el martes (por ayer) sólo concurrirían las divisiones A, B y C de 2° y 4° grado. Para este miércoles, lo harían 1° A, B y C y 6° A, B y C. En tanto que, para mañana jueves, asistirán los estudiantes de las divisiones A, B y C de 3° y 5° grado.

Por lo tanto, los estudiantes de cada grado tendrían solo una vez clases en la semana, permaneciendo en sus casas el resto de los días. Según la nota enviada por las autoridades de la ENSAM, para el viernes 31 está previsto que asistieran de manera normal al colegio por la realización de un acto. Sin embargo, dado que las familias se quejaron y que las temperaturas superaron las pronosticadas, se esperaba que la normalización del cursado fuese aún antes de lo previsto.

Cabe destacar que la centenaria escuela cuenta con 12 calderas, de las cuales solo estaban funcionando dos. Desde la Municipalidad de Lomas de Zamora señalaron estar al tanto de la situación y que se estaba trabajando para solucionar el inconveniente durante esta semana.

Cabe destacar que la Ensam fue fundada en 1912. Es la escuela estatal con mayor matrícula de Lomas de Zamora a la que asisten alrededor de 4000 estudiantes en los cuatro niveles.