Apuestas online: un juego peligroso que atrapa a jóvenes mendocinos

En la era digital, las apuestas online irrumpieron con fuerza en el entretenimiento de muchos, especialmente entre los jóvenes. Sin embargo, detrás de la aparente diversión se esconde un peligro latente: la ludopatía, una adicción que puede traer consecuencias devastadoras. En Mendoza, la problemática no es ajena y preocupa a docentes, familias y autoridades.

La accesibilidad a internet y la facilidad de uso de las plataformas de apuestas online han impulsado su popularidad entre los jóvenes. La publicidad agresiva y la búsqueda de ingresos rápidos, en un contexto socioeconómico difícil en el que las personas empiezan a pasar necesidades también contribuyen a este fenómeno.

En Mendoza, el Instituto de Juegos y Casinos controla las 4 plataformas autorizadas que tienen restricción de acceso para menores de edad. Las legales pueden identificarse a través de la extensión ".bet.ar" mientras que las plataformas ilegales suelen ser ".com".

Voces de alarma

Los docentes son testigos de primera mano del impacto negativo de las apuestas online en sus alumnos. Observan cambios en el comportamiento, disminución del rendimiento académico y dificultades en las relaciones interpersonales. “Un estudiante me dijo un día: ‘Profe mire, jugando a esto gano mucho más que usted’. Él no había dormido la noche anterior y tenía más de $400.000 en mercado pago que los había ganado apostando”, relató una docente de secundaria a MDZ.

Foto: Gobierno de Mendoza.

Otra profesora de la modalidad de Jóvenes y Adultos, contó que “en algunas escuelas se trabaja y en otras no. En esta modalidad, uno de los ejes a trabajar durante el año es consumo problemático. Tenemos la ESI, consumo problemático y otros temas. Entonces, dentro de eso, muchos trabajan con apuestas virtuales”.

La mamá de un adolescente de primer año del nivel secundario que asiste a una de las escuelas de la Universidad dijo que “están trabajando el tema de las apuestas virtuales y les hicieron hacer un podcast. Tenían que elegir entre apuestas virtuales, ciberbullying y otros temas. Ellos eligieron ciberbullying pero hay otros grupos que están trabajando con las apuestas online”.

“Hay profes que lo están haciendo, sí. No en todas las escuelas porque no es una línea institucional”, agregó la docente de la modalidad de Jóvenes y Adultos. “Yo suelo hablar bastante con los chicos de esos temas, me cuentan. Depende también de la escuela y la clase social si juegan más o menos. En los barrios más populares no suelen jugar tanto a eso porque bueno, falta dinero para poder hacer la apuesta. Pero cuando yo trabajaba en una escuela de la Quinta Sección, casi todos los pibes jugaban a eso”, reveló.

Foto: ALF PONCE MERCADO / MDZ

“Hay algunos pibes incluso que se endeudan y sí, estamos al tanto pero no todos los profes lo trabajan, ni todas las escuelas”, explicó la profesora. Efectivamente, el juego puede terminar derivando en ludopatía y generar endeudamiento, afectar el rendimiento académico, dañar las relaciones personales y exponer a los jóvenes a contenido inapropiado.

Por su parte, desde la Dirección de Acompañamiento Escolar (DAE) dependiente de la Dirección General de Escuelas (DGE) descartan que en las escuelas de Mendoza haya una situación preocupante, desde el punto de vista que “no hay un consumo problemático instalado”, manifestó Carina Gannam, titular de la DAE e indicó que “esto se define cuando una situación afecta la vida cotidiana del adolescente. Pero en Mendoza no es el caso aunque si vemos que hay que abocarnos a la prevención”.

Expertos en alerta y el abordaje de la DGE

Cuando los casos de apuestas online derivan en consumo problemático, la salud mental también se ve afectada, con cuadros de ansiedad, depresión y aislamiento. Psicólogos, trabajadores sociales y especialistas advierten sobre la gravedad del problema y la necesidad de abordarlo de manera integral. Señalan la importancia de la prevención, la educación y el apoyo a las familias.

Foto: Freepik.

“Recientemente, podemos afirmar que el juego patológico ha sido trasladado de la categoría de Trastornos de Control de Impulsos a la de Trastornos Adictivos en el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM-5) de la Asociación Americana de Psiquiatría, en su versión de 2013”, señaló Mario Lamagrande, psicólogo y profesor de Psicología Aplicada en la Universidad del Aconcagua. Este cambio se ha realizado porque “la evidencia acumulada muestra similitudes conductuales en la implicación del sistema dopaminérgico, en la recompensa y en la eficacia de las vías de tratamiento comunes entre el juego y las adicciones a sustancias”, explicó Lamagrande.

“Cuando hablamos de adicción, debemos señalar que es un fenómeno complejo en el que influyen múltiples factores que interactúan entre ellos, incluyendo los procesos de aprendizaje”, indicó el experto y agregó que además, “los niños tienden a copiar el comportamiento de sus pares, observando lo que ven en videos, imágenes, o en su sistema familiar y de amigos”.

Foto: Freepik.

Desde la teoría del incentivo, los jóvenes y adolescentes que juegan en las apuestas online están expuestos al reforzamiento que “se basa en la anticipación de la recompensa. Los jugadores experimentan una ilusión de control, que les proporciona una sensación de bienestar y dominio en su pequeño mundo virtual, pero que también puede desconectarles e impedirles mantener relaciones interpersonales saludables”, sostuvo Lamagrande.

Son los padres y familias las que “deben intervenir no sólo en relación con la cantidad de tiempo que los niños o adolescentes pasan frente a las pantallas, sino también en la manera en que estas conductas se modelan. Esto incluye enseñanza e interacción, regulando y controlando con herramientas adecuadas”, expresó el especialista.

Foto: Freepik.

En ese sentido, desde la DAE, contaron que pretenden reforzar el concepto de corresponsabilidad que es una línea de trabajo en la gestión. “La familia juega un rol central respecto a la observación de las conductas y las actividades que llevan niños y adolescentes, cuánto tiempo de le dedican a la pantalla y qué actividades realizan”, aseguró Gannam.

“Los docentes son los primeros en detectarlo. Ante esa situación, la docente comunica a los directivos y ahí ellos se comunican con nosotros. Y ahí evaluamos si se trata de un uso o abuso”, concluyó la directora de la DAE que adelantó que a fines de junio lanzarán una plataforma web para familias, docentes y estudiantes, con información para trabajar en la prevención y también en la orientación a las familias “porque cuando se detecta un consumo problemático tenemos que saber qué salida, o tratamiento vamos a dar para que no se convierta en ludopatía”, concluyó.