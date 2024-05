Cómo es el videojuego de la Guerra de Malvinas que ya despertó polémica

A través de las redes sociales, se conoció el pasado martes el tráiler del videojuego llamado “Malvinas: la última carta”, que fue desarrollada del estudio argentino El Burro y que estará pronto disponible para la compra en la plataforma Steam.

El juego se basa en el conflicto bélico entre Argentina y el Reino Unido en 1982, por las Islas Malvinas, y sus gráficos fueron diseñados teniendo en cuenta la geografía y hasta el uniforme que utilizaban los combatientes durante la guerra.

En la reseña del videojuego se indica que el protagonista es “un soldado de 18 años, el último sobreviviente de su batallón, que deberá proteger las últimas palabras de sus compañeros caídos hasta el final de la guerra”.

El juego tiene una estética realista que recrea "experiencias vividas durante la guerra de Malvinas”, señalaron los desarrolladores. Foto: Captura de video

“Es un juego con historia de acción, aventura y sigilo en tercera persona con estética realista que recrea experiencias vividas durante la guerra de Malvinas”, agregan los desarrolladores.

Además, destacan que “expone las crudas penurias que los soldados tuvieron que soportar para sobrevivir al frío, al hambre y a la agresión, no solo británica, sino también argentina, infligida por algunos militares superiores”.

Si bien el juego intenta homenajear a los excombatientes y caídos de la Guerra de Malvinas, la temática realista ya despertó polémica.

Mirá el trailer del juego "Malvinas, la última carta" basada en la guerra de 1982:

Cabe recordar que en la Guerra de Malvinas murieron 649 soldados argentinos, muchos de ellos muy jóvenes y 255 combatientes ingleses. Luego del conflicto, incluso se registraron muchos suicidios de excombatientes producto del estrés postraumático.

Por esta razón, en las redes sociales, muchos internautas opinaron sobre el juego y la temática, con opiniones a favor y también en contra. "¿A mí solo me parece que no está bien hacer un videojuego con Malvinas?", se preguntó un usuario de X, mientras que otros opinaron: "Creo que si juego a esto y lo gano Podría llorar realmente" o "Ufff se me retuerce el alma".

"Por las dudas, el juego es de @elburrostudio y salió de una gamejam (evento para hacer videojuegos) por los 40 años de Malvinas organizado por @AccionDev. Hagan Patria y banquen el desarrollo videojueguil nacional!!!", acotó otro twitero. Mientras que otro sugirió: "Pónganle unas banderitas al cascooo y al uniforme".