La mujer de la zafra: quién es Catalina Rocchia Ferro y por qué su rol es fundamental en la compañía familiar

Fue una herencia que se volvió pasión, corre en su sangre y la acompaña cada vez que visita los ingenios azucareros de la empresa familiar. Catalina Rocchia Ferro vive la zafra tucumana desde que es pequeña, entendiendo desde ese entonces que su destino está en cada caña. Siendo mujer y tan joven, hoy cumple un rol fundamental en la industria, deja su huella marcada en cada suelo e insignia y apuesta al bioetanol como el futuro de la provincia.

"Catita", como le dicen, con tan sólo 33 años es gerenta general de la Azucarera Los Balcanes, el grupo que más caña muele a lo largo y ancho del país. Cuenta con 54 cosechadoras integrales, la flota más grande de esta agroindustria de Argentina. Tienen, a su vez, 3.300.000 kilos de caña molida por año, y producen más de 230.000 toneladas de azúcar equivalente. Pero su currículum no termina ahí, porque también es presidenta de Bioenergética La Florida.

Catalina Rocchia Ferro dando uno de los discursos de apertura de la zafra 2024 en Tucumán. Foto: Victoria Urruspuru / MDZ

La empresa familiar comprende tres ingenios azucareros: Cruz Alta, el más antiguo de la provincia; Aguilares y La Florida, el más grande de ellos y donde se produce el bioetanol (o alcohol anhidro), que se utiliza en la mezcla de naftas. Es, en rigor, una destilería de alcohol y la planta de etanol de caña de azúcar más grande de Argentina.

Teniendo en cuenta que la industria azucarera es la más importante de Tucumán, la firma ha sabido ser en varias oportunidades la que mayor cantidad de caña bruta molió de todo el país: pueden alcanzar los 3,4 millones por año. Pero, para tener un panorama más pequeño y detallado, en el ingenio Cruz Alta tienen una capacidad de molienda de 6.000 toneladas por día, donde además producen melaza que se le envía al de La Florida.

Quién es Catalina Rocchia Ferro

Hija de Catalina Lonac y Jorge Alberto Rocchia Ferro, los dueños de la compañía, contó a MDZ su camino profesional: entró al mundo laboral a los 21 años, cuando se recibió de politóloga. "Luego me fui a la Universidad de CEMA, donde hice un máster en Administración de Negocios, y después me fui a San Gall, Suiza, e hice un máster en Finanzas. Volví, me casé a los 23 y ya estaba trabajando. Fue todo muy rápido".

Durante el mes de abril, en el marco de los 30 años de la empresa Los Balcanes, nuevamente se encargó de la organización de la inauguración de la zafra. Elegante, seria, pero con carisma, toma un rol fundamental en la firma, permitiendo que sus padres descansen varias tareas en ella.

Reconocimiento a Catalina Rocchia Ferro en el ingenio La Florida. Foto: Victoria Urruspuru / MDZ

Ha sabido encontrar su lugar allí, así como marcar su nombre en la provincia. Forma parte de la patronal Unión Industrial Argentina de Jóvenes de Tucumán, y dentro del ingenio La Florida hay una insignia que le celebra "su contribución al logro del cupo femenino".

"La salida no es Ezeiza"

Comenzó como auditora de la empresa; con el tiempo descubrió que lo que más le apasiona es la parte de campo, el manejo agrícola y tratar con el productor cañero. Pero, hace casi 5 años atrás, se abrió un lugar en la gerencia general, que su familia le ofreció. Lo agarró con miedo, pero mayormente entusiasmo y ganas de estar a la altura del puesto.

Sentada en un lugar de poder y con unos 29 años, le dio una impronta muy humana: propuso crear una oficina de Recursos Humanos, y también gerencias de Seguridad Patrimonial o de Relaciones Institucionales, que antes no existían. "Estoy muy agradecida por haber nacido donde nací, porque sé que es muy difícil que hoy alguien de 33, siendo mujer, llegue a donde yo he llegado, entonces trato de capacitarme y estar a la altura", señaló.

Porque el mundo agropecuario, por más avances que hayan habido en el último tiempo, sigue siendo un rubro machista. Pero, a pesar de eso, los presentes en la inauguración de la zafra 2024 destacaron la carrera profesional que Catalina pudo tejer en tan pocos años.

Catalina Rocchia Ferro junto a sus padres y al gobernador Osvaldo Jaldo en la inauguración de la zafra 2024. Foto: Gentileza

En este sentido, Rocchia analizó a la juventud del país en relación a la fuerte crisis económica que se está viviendo: "Veo que cada vez el aluvión de jóvenes que cree que la salida está en Ezeiza y se va es más grande. Es una lástima lo que está pasando; yo considero que hay que quedarse acá y pelearla desde adentro. Para mí irse y cosechar ananás no me sirve, prefiero quedarme peleando por mi país".

"Sí opino que estamos en un momento de crisis muy complicado, pero hay que pasarla, como hemos pasado todas las crisis, y lograr estabilizarnos de una buena vez. Venimos de 100 años de inflación y déficit. Hay que poder estabilizarse, el país tiene mucho potencial para salir adelante y es a lo que hay que apuntar, sobre todo por la gente más humilde que es la que más lo siente", añadió la tucumana.

Carlos Pedro Blaquier como su referente

Entre risas, y recapitulando sus años de estudio, aclaró que "evidentemente tan madura no era", a pesar de lo que se dice de ella: "Fueron los golpes de la vida y el trabajo que me han hecho enderezarme, y uno sigue aprendiendo todo el tiempo. Quizás hoy a título personal me gustaría seguir estudiando, pero quiero hacer un doctorado de Filosofía".

Reconoció que es su asignatura pendiente, de lo que le encanta leer y le apasiona. "Los grandes gerentes del mundo son filósofos; de hecho, Carlos Pedro Blaquier (ex dueño de Ledesma) hizo grande la empresa Ledesma y él era filósofo. Tienen una idea más general de la cosa en sí y entienden la cosa en sí, que es lo importante. Uno puede saber cómo se muele un trapiche, o cómo se maneja un molino, pero si no sabe tratar a un colaborador o a un proveedor, no aprendió nada", cerró Rocchia.

Video: Catalina Rocchia sobre el bioetanol