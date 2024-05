La atleta argentina de 56 años que estará en los Juegos Olímpicos de París

El maratón es una de las pruebas olímpicas por excelencia, tanto así que se creó especialmente para la primera edición de los Juegos Olímpicos modernos, celebrados en Atenas, Grecia, en 1896. A cien años de la última cita de este tipo en París, la organización decidió dar lugar a los atletas amateurs en lo que se llamará "Marathon Pour Tous" y contará con la participación de una argentina de 56 años, Alejandra Bodmer.

La profesora de educación física, devenida ahora en atleta "olímpica", habló con MDZ tras su selección por sorteo para formar parte del histórico maratón amateur: "Desde 1991 empecé con las carreras de calle, los maratones, los triatlones, o sea que hace más de 30 años que corro". Alejandra, además, jugó durante su juventud al hockey sobre césped, por lo que toda su vida estuvo atravesada por el deporte y llegará a París con todo eso a cuestas para competir en la innovadora carrera.

Claramente, entonces, esta no será la primera vez que corra y recuerda que cada carrera tuvo algo especial: "Mi primera maratón, también el maratón de los 100 años de la de Boston (la más antigua del mundo) fue algo increíble y correr acá en Buenos Aires también es súper lindo porque siempre hay alguien que te va a ver, te va a alentar, o sea que todas tienen algo especial, algo lindo".

"Nunca corrí en Europa, o sea que correr en París es algo soñado, pero lo más lindo es estar dentro de un Juego Olímpico", destacó Alejandra. Explicó también que, si bien no es oficialmente olímpica, será una prueba que se dará dentro del calendario de los Juegos Olímpicos: "Es el broche de oro a mi carrera deportiva, aunque después voy a seguir corriendo".

En cuanto a todos estos años corriendo, la maratonista de 56 años sostiene que siente "la misma alegría, el mismo entusiasmo y la misma pasión que hace 20 años. Lo único que cambia son los tiempos de entrenamiento, convengamos que antes tenía más tiempo para entrenar y descansar". Alejandra es madre de dos jóvenes, Juana de 18 años y Gabriel de 20, lo que le demanda más trabajo: "Se me hace más cuesta arriba entrenar, pero no porque me cueste, sino porque es difícil encontrar el tiempo para hacerlo".

El mensaje de la organización de los Juegos Olímpicos tras ser seleccionada para estar en París. Foto: Gentileza Alejandra Bodmer.

"Ya cuando en Tokio 2020 se decía que estaba la posibilidad de un maratón abierto al público en París, me dije a mí misma: 'Voy a estar en París, la voy a correr, voy a hacer todo lo necesario", relató Bodmer y explicó que el proceso de selección incluía desafíos que se cargaban en una aplicación y de entre quienes lo cumplieran se realizaba el sorteo. Así fue como a sus 56 años estará en la ciudad que recibirá por tercera vez los Juegos Olímpicos, luego de la edición de 1900 y la de 1924.

Hoy, en la recta final para su viaje a París, el entrenamiento lo hace junto a un grupo de running en Parque Saavedra, cuatro veces a la semana, y un día extra en el gimnasio del Club Florida. "Mi idea no es buscar ningún tiempo, obviamente voy a dar lo mejor, pero también creo que es algo que se tiene que disfrutar", concluyó la maratonista.

Argentina y su especial relación con los Juegos Olímpicos de París

Los Juegos Olímpicos como los conocemos nacieron en 1986 en Atenas, capital de Grecia, que fue sede de los antiguos Juegos Olímpicos de Zappas y también la principal ciudad de la Antigua Grecia, cultura que dio a luz las competencias olímpicas. Esta cita deportiva internacional moderna tuvo la primera participación en 1900 con el esgrimista marplatense Francisco Camet, pero fue de forma independiente, sin un comité que lo convoque.

Fue recién para París 1924 que el Comité Olímpico Argentino conformó una delegación para competir en representación del país, de la cual tomaron parte 77 atletas. De todos estos, los que más destacaron fueron el equipo nacional de polo que obtuvo el oro, Luis Brunetto que obtuvo la plata en salto en alto; los boxeadores Alfredo Copello y Héctor Méndez también consiguieron la plata, mientras que Pedro Quartucci y Alfredo Porzio consiguieron el bronce.