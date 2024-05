WhatsApp: el truco para convertir notas de voz en texto sin descargar otra aplicación

¿Alguna vez te has encontrado en una situación en la que no puedes escuchar los mensajes de voz en WhatsApp porque estás en un lugar ruidoso o simplemente no tienes la oportunidad de reproducirlos? Si es así, este truco podría ser la solución que estabas buscando, y lo mejor de todo es que no necesitas instalar ninguna aplicación adicional.

WhatsApp, la popular app de mensajería, tiene un truco oculto que permite a los usuarios convertir los mensajes de voz en texto de forma rápida y sencilla, todo directamente desde la aplicación.

Para lograr este truco no es necesario descargar ninguna aplicación. (Foto: Archivo MDZ).

Cómo convertir los mensajes de voz de WhatsApp en texto

Para aprovechar esta función, simplemente sigue estos pasos:

Dirígete a la conversación de WhatsApp donde se encuentran los mensajes de voz que deseas transcribir.

donde se encuentran los mensajes de voz que deseas transcribir. Una vez dentro de la conversación, abre el teclado en tu dispositivo móvil.

Busca el icono del micrófono que generalmente se utiliza para grabar mensajes de voz.

Reproduce el mensaje de audio que deseas convertir en texto.

que deseas convertir en texto. Mientras el mensaje de voz se reproduce, mantén presionado el icono del micrófono.

Al realizar este sencillo truco, WhatsApp utilizará su función de dictado para transcribir el mensaje de voz en texto en tiempo real, permitiéndote leer el contenido del audio en lugar de escucharlo. Este proceso facilita la comprensión del mensaje incluso en entornos ruidosos o cuando no puedes reproducir audios en voz alta.