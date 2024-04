La extorsión que sufrieron empleados bancarios marplatenses

En medio de la crisis económica, sumada a la ola de despidos en la administración pública, se difundieron una serie de casos de intimidaciones con el mismo modus operandi: empleados bancarios marplatenses fueron extorsionados y forzados a tomar un retiro voluntario. Ante esto, hicieron una denuncia pública.

Distintas firmas usaron un sistema similar para achicar a su planta, según expuso la filial local de La Bancaria, que dijo que están "en estado de alerta" por la reiterancia de estos episodios.

"La Asociación Bancaria Mar del Plata denunció una nueva práctica que están realizando algunas entidades bancarias para desvincular a sus empleados", indicaron en un comunicado al que tuvo acceso MDZ y donde nombran entre las entidades apuntadas al Banco BBVA, Santander y BIND (Banco Industrial).

Entre los detalles de las denuncias que recogieron entre sus afiliados se distingue que "hay una práctica que lamentablemente continúa vigente y que comienza a generalizarse: algún funcionario toma la decisión de desvincular a una compañera o compañero y para evitar el accionar gremial se lo convence de llegar a un acuerdo para presentar su desvinculación como un retiro voluntario".

El secretario general de La Bancaria en Mar del Plata, Eduardo Zingarelli, graficó que hay una nueva forma de presión que ellos llaman "desvinculación gastronómica", ya que "consiste en presionar trabajadores y trabajadoras para que acepten un retiro voluntario, pero con la novedad que las presiones las ejercen en un local gastronómico, puntualmente el acuerdo les es ofrecido en un café, donde funcionarios de la entidad ofrecen el acuerdo voluntario de desvinculación".

Eduarzo Zingarelli, el dirigente bancario marplatense que dio detalles de la denuncia - Foto: La Bancaria

Al respecto, el gremialista recalcó que “allí, además, se encargan de dejarle en claro que se trata de 'una decisión tomada' y que de no aceptar ese 'retiro voluntario' se deberán atener a las consecuencias, en una velada, aunque muy clara, amenaza”.

Uno de los empleados del Banco BIND terminó su horario laboral, este lunes, y el gerente de recursos humanos le pidió si podía juntar "un momentito" en un café del centro para comentarle algunas cuestiones. Y allí acudieron donde los esperaba el escribano, quienes lo persuadieron para que acceda al retiro.

"Fue todo sin previo aviso e involuntario. Muy extorsivo. Le tocó a un compañero de 25 años de trabajo y muy querido por todos. Esto movilizó a todo el banco y tuvimos que hacer una asamblea para llevar tranquilidad", reconoció Zingarelli, en diálogo con este medio.

Sobre la metodología de "desgaste", los trabajadores que no den respuestas favorables a estos pedidos comienzan a sufrir "de muchos traslados o de que te dejen de dar tareas de un día para el otro, para desgastarte".

Anoticiados de situaciones similares en Bahía Blanca y Tandil, representantes sindicales buscará una reunión próximamente con las autoridades del banco.

En el centro de la ciudad, Peatonal San Martín esquina Córdoba, los bancarios continúan recolectando firmas para que no privaticen el Banco Nación y pusieron leyendas que indican que siguen en "estado de asamblea permanente", por el proyecto de ley ómnibus que deberán tratar los diputados nacionales.

Dicha entidad cuenta con 739 sucursales en todo el territorio nacional y reúne a 17 mil trabajadores. Difundieron meses atrás un comunicado titulado “El Nación no se vende” en donde precisaron que "desde la Asociación Bancaria repudiamos totalmente esta intromisión en el seno de un banco público y continuaremos con todas las medidas que consideremos necesarias para la defensa del banco, de sus trabajadores y trabajadoras, como ya lo hemos hecho y sostenido a lo largo de toda la historia“. Juntada de firmas en la Peatonal San Martín - Foto: La Bancaria

El líder de los bancarios, Sergio Palazzo, por las acciones citadas, convocó a un paro general, y a movilizar el próximo 1 de mayo, donde se celebrará el primer Día del Trabajador con Javier Milei como jefe de Estado.

El dirigente justicialista afirmó en declaraciones radiales que “el consejo directivo de la CGT ya tiene mandato para tomar la medida de fuerza" y que se establezca una fecha para el paro general. “Con la cantidad de despidos, la pérdida del poder adquisitivo y los recortes en los comedores no hay otra forma que no se ponga una fecha”, señaló.

"Somos conscientes de que nos van a decir que no dejamos gobernar, pero el responsable de la gobernabilidad es el Presidente”, apuntó Palazzo.

Respecto a la homologación del aumento salarial de Camioneros, Palazzo afirmó que "Caputo no puede homologar o no una paritaria" sino que se trata de una obligación del gobierno nacional y “si no lo hace queda firme a los 30 días" el aumento. "No lo homologan porque no tienen ganas de homologarlo. Tienen la decisión política de cristalizar la inequidad”, agregó y apuntó: "No le ponen techo a los precios y le ponen techo a los salarios".