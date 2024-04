El Capitán Frío ataca de nuevo: la terapéutica del hielo de Wim Hof

El Capitán Frío es un antihéroe ficticio que aparece en los cómics estadounidenses publicados por DC Comics. Líder de los Renegados, una asociación delictiva es conocido por varios superhéroes como Flash o el mismísimo Batman. Como la mayoría de los villanos, planea sus crímenes con un tema específico, en su caso, el hielo y el frio. Otro personaje y que no es de historieta, hace del uso del frío una terapéutica que hace tiempo se practica pero ahora se la difunde más. En este caso, su mentor se llama Wim Hof, también conocido como Iceman (por su tolerancia al hielo), atleta holandés famoso quien tiene la capacidad de tolerar temperaturas heladas.

Ha batido diversos récords Guinness nadando bajo hielo y manteniéndose en contacto con su cuerpo completamente sumergido en hielo durante un largo rato y correr una media maratón sobre hielo y nieve. Atribuye estas hazañas a su "método Wim Hof" (WHM), una combinación de exposición al frío junto a técnicas de respiración y meditación.

¿De qué trata este método?

Posee muchas variables. Apunta principalmente a la respiración donde se precisa enfocar la mente para infundir energía al

cuerpo. El frío implica una gama de prácticas seguras y controladas para aplicar su exposición con el fin de potenciar el sistema cardiovascular y activar la energía desaprovechada del organismo. Propone una serie de ejercicios que reactivan la fuerza de voluntad, la claridad interior, la conciencia sensorial y la alegría que surge de la experiencia. Para Wim Hof la respiración es una puerta.

Su método aporta beneficios a personas que padecen enfermedades autoinmunes y otros trastornos y dolencias incapacitantes como la artritis o la enfermedad de Crohn. Esta enfermedad es un malestar que suele conducir a la extirpación quirúrgica de

intestino, la colostomía y a la necesidad de medicarse interminablemente y en muchos casos con esteroides dañinos. Quienes practican este método observan que cuando empieza a practicar la respiración, se reduce la inflación asociada a la enfermedad. “Una ducha fría al día, del médico te libra” afirma Hof. Consiste en “despertar” al organismo que al cabo de diez días de exponerse al frío del agua, empieza a producirse dentro del cuerpo, cambios. Al principio resulta incómodo, cuando no francamente doloroso y desagradable. Pero los resultados comienzan a observarse principalmente en el ritmo cardíaco que se reduce de modo significativo y que se traduce en un estrés mucho menor.

Para principiantes:

En la semana 1: 30 segundos de agua fría al final de una ducha caliente.

30 segundos de agua fría al final de una ducha caliente. En la semana 2: un minuto de agua fría al final de una ducha caliente.

un minuto de agua fría al final de una ducha caliente. En la semana 3: un minuto y medio de agua fría al final de una ducha caliente.

un minuto y medio de agua fría al final de una ducha caliente. En la semana 4: dos minutos de agua fría al final de una ducha caliente.

Se hace de modo gradual sin forzar nada.

Cuando concluye la cuarta semana se tiene optimizado el tono vascular hasta el punto de que la mente se impone sobre el cuerpo. Para Wim Hof esto no es más que el comienzo de la apertura del poder de la mente. Para nosotros nos impulsa a salir de los cómodos lugares del pensamiento e intentar a experimentar un método donde el desarrollo de la concentración resulta

directamente proporcional a la constancia por la utilización del método. Así de este modo lector, haz como el Capitán Frío: quítate tus vestimentas, investiga el poder del hielo, activa el cubo de transmateria y sumérgete no solo en agua helada sino en una experiencia que promete ser saludable, no sin antes pasar por tu médico de cabecera y tu psicólogo quien también lo encuentras

en tus decisiones vitales.

* Carlos Gustavo Motta es psicoanalista y cineasta.