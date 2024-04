Repelentes naturales: las plantas que sí o sí tenés que tener en tu jardín para ahuyentar a los mosquitos

En los últimos meses, Argentina ha estado invadida por una marea de mosquitos que ha ocasionado una ola histórica de dengue. A raíz de esto, la demanda de repelentes aumentó a tal nivel que actualmente hay un escaso stock del producto en todo el país. La preocupación social no cesa y las personas están en busca de posibles soluciones para poder protegerse de la enfermedad viral.

El especialista en plantas de MDZ Radio 105.5 FM, Luis Canziani, recomendó una serie de plantas que sí o sí tenés que tener en tu actualmente en tu jardín. ¿Por qué? Porque esta vegetación repelerá a todos los mosquitos de tu hogar. ¡Manos a la obra!

"Para repeler a los mosquitos tendríamos que tener plantas que tengan el mayor olor posible. Todo lo que sea perfumado y muchos olores cítricos, que a nosotros nos agrada, por suerte les desagrada a los mosquitos. Son plantas que deberíamos tener nuestro jardín", advirtió el especialista.

Plantas que actúan como repelentes naturales

En primer lugar mencionó a la lavanda: "Es una planta muy perfumada que ahuyenta a los mosquitos. Estaría bueno tener una lavanda, pero no hay que darle un lugar muy importante y muy vistoso en el jardín porque tiene el problema que podemos ver que durante varios años viene hermosa y de repente empieza a retroceder y pierde su función. Entonces, a la hora de elegir una lavanda, pongamoslá porque cumple muchas funciones, pero no en la entrada de la casa".

Lavanda.

Otra planta importantísima es la a citronela: "Es un herbácea verde silvestre, familia de las gramíneas o de cualquier pasto, tiene un verde muy intenso y tiene las hojas alargadas. No tiene una flor muy particular, son sus mismas hojas las que tienen ese perfume intenso. Muchos repelentes de insectos vienen con esencia de citronela. La planta es de origen tropical, viene de China. La característica que tiene es que al venir de esa zona necesita humedad en el ambiente, que no le falta el riego, pero tiene una capacidad de adaptación impresionante".

Seguimos con la malvarrosa: "Tiene un follaje achaparrado, no crece mucho y es una planta de pleno sol. Como las demás plantas, tiene un perfume abundante que va a ayudar a repeler los mosquitos", comentó Canziani.

Por último, nombró al clavel chino: "Esta planta tiene un perfume riquísimo además de ser hermosa. Es muy atractiva para el jardín y, al momento de querer ahuyentar a los mosquitos, con ella vamos a tener una especie de repelente".

Plantas con múltiples funciones

El especialista recomendó una serie de plantas que, además de funcionar como repelente ante la gran ola de mosquitos, podes utilizarlas en tus próximas recetas en la cocina y también ornamentarán aún más tu jardín:

Romero rastrero

Laurel comestible

Menta

Albahaca

Tomillo

Escuchá la nota completa