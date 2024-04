Desregulación de la yerba mate: "Esta película ya la vimos en los 90"

A partir del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) emitido por el presidente Javier Milei, se le quitó al Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), la potestad de fijar los precios de la hoja verde que los productores venden a la industria. Julio Peterson es productor yerbatero, tiene su chacra en Andresito "donde nace la patria" dice, ya que está a unos metros del límite con Brasil. Habló con MDZ Radio 105.5 FM sobre lo que implica la desregulación de los precios.

Julio aseguró que la noticia de la desregulación "no es que no nos esperábamos. Estábamos atentos, pero teníamos una esperanza, a raíz de tantas charlas y reuniones que tuvimos en Buenos Aires con diputados, senadores e incluso con la vicepresidenta, Victoria Villarruel, con el subsecretario de ella, también con Juan Paso que vino a Misiones. La esperanza era que respeten la herramienta creada por el productor, porque esto no fue una herramienta creada por el Estado. El Instituto Nacional de la Yerba Mate no es mantenido por el Estado. Es netamente solventado por sus propios medios, ni siquiera regulamos precios. Lo que hacíamos era resguardar al pequeño y mediano productor con un precio mínimo. Por ejemplo, se tenía en cuenta los costos, un capital de amortización y se ponía por ley, que desde ese precio para abajo nada y para arriba podían pagar lo que querían. Estaba $250 pactado por ley, y se estaba pagando $370. Bienvenido sea".

El productor yerbatero agregó que "hasta el día viernes veníamos perfecto, trabajábamos bien, se vendía bien. Hoy ya nos sumamos con la noticia de la desregulación y las nuevas condiciones de pago de las industrias. Pago y forma de pago contado a 30, 60 y 90 días. O sea, ya empezamos con el libre mercado, con la imposición de las grandes industrias ante la necesidad de nuestros pequeños productores a obligarnos a vender de la forma que ellos quieren y como ellos quieren pagarnos".

Julio Peterson aseguró que "esta película que se viene ahora ya lo vivimos en los 90. En la década del 80, desde el 82 al 89, tuvimos la Junta Reguladora de la Yerba Mate (JRYM). Cuando llega Domingo Cavallo, Carlos Menem, junto a Ramón Puerta en la provincia de Misiones, destruyen la JRYM. A principios de los 90 llegó a valer un dólar. Cuando terminamos los 90, a principios del 2000, las industrias nos pagaban con vales de combustible, con vales de mercadería, y a 0,02 centavos de dólar. De un dólar, se degradó de tal manera, que llegamos a vender a 0,02 centavos de dólar a cambio de mercadería de nuevo. Ni siquiera plata, era la mercadería. De la misma manera arrancó todo. De la misma manera fue esa novela en los 90 y la misma manera es lo que nos ha pasado hoy, lastimosamente".

Peterson explicó que "los que vivimos directamente de la actividad, aparte de las industrias que serían los molineros, que muelen el paquete y les venden a ustedes como consumidor, a parte de ellos somos 56.000 familias, las cuales estamos compuestas por prácticamente 13.000 productores, 18.000 trabajadores de la actividad yerbatera, que son los cosecheros, y el resto distribuidos en las industrias y pequeños secaderos y cooperativas. De esa manera está compuesta esta gran familia de la actividad yerbatera que hoy se encuentra desregulada, a la deriva de Dios. Mañana nos dirán ‘a ustedes les bajamos el precio porque no podemos pagarlo, pero al consumidor le subimos el precio porque necesitamos’. Esto va a ser así, lastimosamente, ya lo vimos en los 90 cuando a ustedes les cobraban un montón y a nosotros nos pagaban migajas" ya agregó que el precio "no va a bajar, va a subir. Teníamos un precio pactado por ley de $250, hoy estaban pagando $370, y ustedes tendrían que estar pagando $2000 y están pagando arriba de $3000. Varias industrias, incluso, ya comunicaron que el precio va a subir para la semana que viene o la otra, pero a nosotros nada de subir precios. Los productores de hoja verde venimos con los precios planchados desde diciembre y ahora, encima, nos van a pagar a 30, 60, 90 días".

Escuchá la entrevista completa