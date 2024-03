La marcha silenciosa que denunció a gritos los horrores que viven las mujeres víctimas de Hamás

Marcharon vestidas de negro, con calzado rojo y bajo un angustiante silencio. Por el Día de la mujer, se convocó al frente del shopping Alto Palermo una protesta camino a Parque Las Heras, con el objetivo de unificar las voces en un grito (silencioso) de justicia, por las mujeres israelíes que fueron y siguen siendo víctimas de los horrores de Hamás. La manifestación duró una hora y esos distintivos zapatos colorados, que esconden un doloroso significado detrás, fueron protagonistas del cierre.

Lejos de ser un festejo, se trató de una caminada de luto que culminó en un escenario y, en él, un fuerte pedido de liberación de todas las víctimas. De hecho, ayer se cumplieron 5 meses desde aquel fatídico ataque por parte de la organización terrorista a Israel, que le abrió las puertas a una guerra, por lo que también se exigió que la ONU se manifieste al respecto en pos de la paz y la liberación de los rehenes.

8M: el significado de los abusos de Hamás

La convocatoria, organizada por el Gobierno porteño, tuvo lugar sobre avenida Coronel Díaz y Arenales, con destino a Parque Las Heras, donde se encuentra el gran banco rojo. Este color no es inocente: simboliza mundialmente la lucha contra la violencia de género y los femicidios, así como estos zapatos, pero cuyo significado termina de cobrar vida cuando no hay nadie sobre ellos: es la sangre, es la muerte de quien falta calzarlos.

Denuncian los horrores de la guerra entre Israel y Hamás. Foto: Victoria Urruspuru

Aquellos que quizás no tenían zapatos rojos, se ponían moños o pequeños cartelitos pegados de este tono que denunciaban: "No hay excusa para tu silencio" sumado a la consigna en inglés "End the silence" (terminen con el silencio). Abrazos, consuelos y afiches que pedían que el feminismo no deje de lado a esas mujeres cuyas vidas cuelgan de un fino hilo: la voluntad de un grupo de terroristas.

En este día, de lucha, se enumeraron los horrores cometidos por Hamás a sus víctimas: "La violencia sexual es un arma de guerra. ¿Cuándo lo vamos a entender? ¿Cuándo la ONU se va a pronunciar ante esto? Hay civiles inocentes secuestrados. ¿Tan complejo es ver las imágenes que ellos mismos produjeron? Mataron, violaron y ultrajaron a más de mil inocentes que estaban en un festival celebrando la paz. Pedimos por sus derechos. La violencia sexual es un arma, y el 7 de octubre usaron los cuerpos de hombres y mujeres como terreno de esa guerra", exclamó una vocera.

"No hay excusa para tu silencio". Foto: Victoria Urruspuru / MDZ

"Vinimos con zapatos rojos porque intentamos ponernos en los zapatos de esos hombres y mujeres que hoy no pueden reclamar, aunque quizás sea imposible hacerlo. Nuestra racionalidad no nos permite entender la barbarie deshumanizante. Quizás nunca podamos ponernos en sus zapatos, pero venimos con calzados rojos para pedir que devuelvan a los secuestrados, no mañana, no pasado, hoy. ¡Ahora!", exclamó en medio del silencio, y las voces de los presentes resonaron por el parque. En varios países se desarrollaron marchas con esta misma consigna.

La Ciudad de Buenos Aires está preparada para tener diferentes movilizaciones y eventos para este día tan significativo. Los monumentos se iluminarán en la noche: el Puente de la Mujer, el Obelisco, el Planetario, el Monumento de los Españoles, la Usina del Arte y el Palacio Lezama se teñirán de violeta en el marco de la jornada que conmemora, valora y resignifica el rol de la mujer en la sociedad.

El concepto "Zapatitos rojos" nació en 2009 por la artista mexicana Elina Chauvet, como forma para denunciar los abusos sobre las mujeres y los femicidios. Foto: Victoria Urruspuru / MDZ

Asimismo, en la esquina de las calles Estado de Israel y Estado de Palestina ya se puede ver una pintada, que se mantendrá hasta el domingo a la noche, con nombres de víctimas que han sido secuestradas por la organización terrorista. Después será removida. La idea es que se vean y lean detenidamente los nombres escritos, así como la reacción de quienes pasan por ahí.

¿Por qué no se debe decir "feliz día de la mujer"?

Es muy común confundir esta fecha con un día de celebración. Las mujeres no necesitan, en realidad, una felicitación, sino leyes que amparen y garanticen sus derechos. Que dejen de ser invisibilizadas en diferentes ámbitos sociales, teniendo las mismas oportunidades que los hombres (mayormente en lo que es el crecimiento laboral, donde aún hoy se observa una gran brecha). El foco está puesto en el empoderamiento femenino.

"Feliz va a ser el día que no falte ninguna", es un reclamo que suele escucharse bastante, pero cobra mayor fuerza en esta fecha. No parece correcto enviar flores ni felicitar a nadie, sino unirse al pedido de: igualdad de género, implementación de proyectos sociales para madres solteras que trabajan, una Justicia sin prejuicios y un alto definitivo a la agresión hacia la mujer.