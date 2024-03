Fernanda Russo: el difícil camino de una deportista olímpica argentina

Cada cita olímpica es un evento en el que se reúnen miles de atletas de más de 200 países que buscan la máxima gloria deportiva en eventos de decenas de deportes. París será el 33° Juego Olímpico desde 1896, interrumpido solo durante las dos guerras mundiales. Nacidos como algo exclusivo para los hombres, durante el último siglo las mujeres han ganado protagonismo y, en el último tiempo, varias argentinas lograron posicionarse entre las mejores.

Más allá de Las Leonas en hockey sobre césped o alguna memorable actuación de los seleccionados de vóley o handball, las disciplinas individuales han tenido su lugar. Georgina Bardach y Delfina Pignatiello en natación, Paula Pareto en yudo o Jennifer Dahlgren en lanzamiento de martillo suelen ser algunas de las más recordadas, pero también Fernanda Russo, la tiradora tantas veces recordada por su emoción al clasificar a la final en Río 2016 con solo 16 años.

Más allá de aquel hecho, Russo es más que ese momento de emoción en plenos Juegos Olímpicos, siendo también una mujer que debió hacerse lugar en el mundo de hombres al que todavía pertenecen los deportes en muchos casos. En París, con tan solo 24 años, disputará sus terceros Juegos Olímpicos y, en la previa del gran evento, habló con MDZ destacando el rol de la mujer en el mundo del tiro y el deporte nacional.

Fernanda Russo es tiradora con rifle de aire comprimido, disciplina que la llevó a ganar la plata en Nankín 2014, jugar la final en Río 2016 y participar de Tokio 2020. Siendo multicampeona nacional y habiendo logrado la plata en los Panamericanos de Santiago 2023, Russo se prepara para llegar a París en el envión final de la olimpíada: "No veo la hora. Es muy diferente a otros juegos".

Para Tokio 2020, disputado en 2021 por la pandemia de coronavirus, Fernanda Russo llegaba en un gran nivel, pero la postergación atentó contra su rendimiento. Al mismo tiempo, se contagió semanas antes de volar a Japón, por lo que su desempeño fue aún menor del esperado. En un deporte donde cada latido hace la diferencia, las consecuencias del covid-19 hicieron estragos y ella lo vivió con una frustración muy grande.

Fernanda Russo con la medalla que la clasificó a los Juegos Olímpicos de París 2024. Foto: Federación Argentina de Tiro.

A pesar de ello, tuvo una recuperación soberbia a nivel deportivo y hoy compite no solo entre los mejores a nivel olímpico, sino también a nivel profesional. "Como en cualquier deporte individual es complicado porque nadie llega al éxito solo. En la línea de tiro estás solo, pero atrás hay todo un equipo respaldándote", indicó Fernanda.

Además, reconoce que debido al exitismo que reina en la Argentina, esto es complicado: "Me cuesta mucho manejarme dentro del ámbito de mi país; es muy difícil gestionar un deporte individual en Argentina". Recomendó entonces "no llevarlo solo", pero asegura que, gracias al ambiente de su federación, "no sintió que le hayan hecho diferencia".

Sobre su tiempo en la alta competencia, recordó la experiencia siendo adolescente: "No tenía ni idea de lo que significaba tener a Federer, a las hermanas Williams o a Phelps al lado. Era la más chica de toda la delegación argentina, mientras que el más grande era Santiago Lange, una leyenda en todo". Luego de eso, entendió el significado de estar ahí, tomó consciencia y reflexionó: "Si lo pude hacer, lo quiero tratar de hacer de nuevo y tuve que cargar con eso, ahí fue difícil". Paris 2024 será su tercera participación en los Juegos Olímpicos, con tan solo 24 años. Foto: Redes sociales.

Sobre el tiro, que muchos pueden relacionarlo más a lo masculino, Russo explicó que, lejos de lo que se piensa, "no tiene nada que ver con violencia, ni con la fuerza bruta, que muchos relacionan más con lo hombres". Del mismo modo explica que, aunque muchos puedan imaginar eso del tiro, cuando la conocen se rompen esos paradigmas equívocos: "Es presentándote y haciendo que la gente te conozca que se rompen los mitos. A mí me fue muy natural porque no hay ningún personaje detrás de la Fernanda en cámara".

A pesar de su corta edad de 24 años, más en una disciplina en que el mejor rendimiento se alcanza a los 30, entiende cómo su figura cambió la visión sobre el tiro: "Lo que creo que hizo fue concientizar a muchas personas de generaciones más grandes que la mía y que dijeron '¿Por qué mi hija no puede?'. Muchas veces recibo mensajes en el que me lo reconocen y me emociona mucho".

En la misma lógica, destacó: "Nosotras desde nuestro lugar, sea militando o solamente compitiendo, somos todas agentes de cambio. Cuando vemos a otra mujer haciendo lo que queremos hacer, nos empodera. Uno siempre es agente de cambio con el ejemplo, lo quiera o no".