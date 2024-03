Ama la música clásica y no le gusta el reggaeton: "A La Joaqui le voy a poner música de Bethoveen"

En TikTok se viralizó en las últimas horas un video que ha llamado la atención por los dichos de su pequeño protagonista, quien se declaró fanático de la música clásica. Se trata de un clip compartido por el usuario @pepe.en.las.nubes, quien tiene un proyecto donde habla sobre temas trascendentales con los más pequeños de la casa.

El tema de uno de sus más recientes videos de TikTok sa trataba sobre la música y el protagonista sorprendió al ser un gran defensor de la música clásica, especialmente de Beethoven.

Al consultarle si sus amigos también escuchan música clásica, el nene aseguró que no sabe que escuchan y aprovechó para señalar que no le gusta el reggaeton. Haciendo un ejemplo en vivo de una letra de una canción de este ritmo musical urbano, el pequeño señaló todo lo que no le gusta del reggaeton.

Pasando de tema, el nene señaló que vio a La Joaqui tocar en Mar del Plata y no le había gustado el show. "Le voy a poner la sinfonía número 9 de Bethoveen, la 16 le pongo y se queda boquiabierta. Le va a gustar, una belleza", aseguró el pequeño en el video.

Al ser consultado por sus artistas favoritos, el pequeño enumeró una lista de artistas de música clásica, como Beethoven, Bach y Mozart. "Beethoven me parece muy crack porque era sordo y sabía tocar el piano", señala el nene, explicando un poco sobre la vida del músico y compositor alemán.

"Claro de luna es hermosa, la verdad que pueda apreciar la música clásica de chiquito es admirable", "Ojalá Beethoven escuche a éste niño y lo invite a uno de sus conciertos", "Necesito conocer a los padres, hay un trabajo ahí atrás", son algunos de los comentarios que se pueden leer en la publicación de TikTok.

El video del nene que ama la música clásica (Video: TikTok/@pepe.en.las.nubes)