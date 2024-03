En medio de la violencia narco, Santa Fe afronta una ola de reclamos salariales

El Gobierno de Maximiliano Pullaro cumple sus primeros 100 días de gestión en Santa Fe con varios conflictos abiertos. Alguno de ellos con posibilidades de principio de solución en el corto y mediano plazo. Otros, como la inseguridad y la lucha contra las bandas narcocriminales de Rosario que, claramente, atravesarán todo el mandato.

Rosario continúa consternada por los sangrientos homicidios de la semana anterior que incluyeron la muerte de cuatro trabajadores. Mientras se terminan de recuperar los servicios y a la espera de los detalles finales sobre los operativos de seguridad que diagraman en conjunto Nación y Provincia, en Santa Fe aparece otro frente de conflicto.

De la misma manera que ocurre en otras parte del país, el Ejecutivo provincial todavía no pudo cerrar acuerdos paritarios con los empleados públicos. Golpeada por los recortes presupuestarios que dispuso el Presidente Javier Milei en educación con el Plan 25 de extensión horaria y el Fondo de Incentivo Docente; al transporte para cubrir parte de la tarifa sumado a la caída en la recaudación de los fondos coparticipables, provocó que hasta el momento Santa Fe no pueda cerrar una propuesta que conforme a los trabajadores.

Docentes

La semana pasada el Gobierno elevó a los docentes la segunda oferta de actualización salarial la cual consistía en una suba del 16,5% para marzo, conformado por un 9% más un 7,5% por única vez, no remunerativo y no bonificable. La misma fue ampliamente rechazada por los maestros públicos y privados que determinaron dos jornadas de paro por 48 horas: 19 y 20 y 26 y 27, en caso de no haber nueva convocatoria.

"32.781 compañeros votaron en rechazo de la propuesta y solo 95 votaron la aceptación. Le exigimos al Gobierno una nueva propuesta paritaria, está en condiciones de hacerlo", aseguró Rodrigo Alonso, secretario General de Amsafé, el gremio que nuclea a los docentes públicos. Por su parte, el titular de Sadop, que reúne a los maestros privados, Pedro Bayugar, adelantó que "si no hay una nueva convocatoria que contenga una propuesta superadora, la semana siguiente se realizarán otras 48 horas de paro".

Maestros paran por 48 horas por salarios

Si bien las reuniones entre el Gobierno y los gremios comenzaron la primer semana de enero, las conversaciones se fueron dilatando y no arrojaron resultados positivos. Producto de esto el inicio de clases que estaba previsto para el 26 de febrero se debió posponer 48 horas por las medidas de fuerza de los docentes.

Mientras que los empleados públicos lograron que el Gobierno reconozca el 36,4% pendiente de la inflación del 2023 por la clausula gatillo, situación que por ejemplo no ocurrió en Córdoba y Entre Ríos, la gestión de Maximiliano Pullaro arremetió contra el ausentismo docente. Según se informó durante el año pasado fue de 25,3% a diciembre, duplicando y hasta triplicando a otras provincias, dijeron desde el Ministerio de Educación. La relación se quebró y por ahora, no tiene retorno.

Médicos

Los médicos y los profesionales de la salud también decidieron realizar paro de actividades. Durante este lunes y martes no hay atención en los hospitales y centros de salud de toda la Provincia. La medida es sin concurrencia a los lugares de trabajo, únicamente se mantienen las guardias mínimas.

Al anunciar la medida de fuerza, los médicos incluyeron entre los reclamos la actualización de los salarios pero no se olvidaron de la inseguridad. Los dispensarios, centros de Rosario y Santa Fe como el personal fueron víctimas de constantes ataques y amenazas que generaron miedo.

“El ofrecimiento que hicieron a los docentes, no pretendamos que habrá oro y moro a nosotros. Van a bajar lo mismo, no diferencian lo diferente. Deben tratar de distinta forma a docentes y salud, por lo que implica cada responsabilidad", indicó Néstor Rossi, representante del gremio medico.

Este lunes por la mañana, con el paro ya lanzado, el Gobierno convocó a reunión paritaria. Será el miércoles a media mañana, después de las medidas de fuerza.

Estatales

Ese mismo miércoles el Gobierno tiene agendado reunirse con los gremios de ATE y UPCN en la sede de Casa de Gobierno. A diferencia de los docentes y médicos, los estatales son el único sector que no realizó ningún tipo de medida de fuerza.

Formalmente las partes tuvieron un solo encuentro, aunque reconocen que existen conversaciones en off. A su vez, los sindicalistas dejan trascender que si la oferta es la misma que la de los maestros es "insuficiente". Por otra parte, quieren poner en agenda despidos y pases a planta que fueron tumbados.

La reunión de esta semana será determinante para conocer el humor social y ante el fracaso de la paritaria no descartan plegarse a las medidas anunciadas por los docentes.