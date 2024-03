La medida económica del Gobierno de Milei que preocupa a la industria local

La decisión del presidente Javier Milei de abrir las importaciones de productos de la canasta básica y medicamentos a través de la rebaja de impuestos encendió las alarmas en el sector industrial pyme. Preocupados, contaron a MDZ que en el mediano y largo plazo puede significar la pérdida de competitividad y la reducción de puestos de trabajo.

La medida, que se oficializó a comienzos de esta semana, luego de una importante reunión que encabezó el ministro de Economía, Luis Caputo con los representantes de las principales cadenas de supermercados del país, apunta a mejorar la competencia y contener la inflación.

Sin embargo, desde la Federación Industrial de Santa Fe (Fisfe) expresaron reparos ante el difícil momento económico que afronta el sector y que se puede complicar todavía más con la apertura de importaciones. "Se trata de un golpe muy fuerte para la producción y el empleo nacional", explicó Javier Martin, titular de la Federación.

Para graficar el problema de la medida, Martín explicó que mientras "un productor nacional tiene que pedir autorización para las divisas y pagar en cuatro meses, pagar el Impuesto PAÍS, IVA y retención de ganancias a los importadores se los deja exentos de impuestos, y tendrán acceso total a las divisas necesarias para pagar a 30 días".

En el mismo sentido se expresó el presidente de la Unión Industrial de Santa Fe, Alejandro Taborda que alertó de la desigualdad y las dificultades que generan al momento de competir. Los productores Pymes afrontan "incrementos de costos, incrementos de precios en dólares, impuestos, salarios, tarifas, combustibles y fletes".

Otro de los sectores que lanzó críticas al Gobierno de Milei fue el de los supermercados regionales que no fueron convocados a la mesa del ministro de Economía para conocer cómo se iba a implementar la medida. En ese contexto, María Elizabeth Raffin, presidenta de la Cámara de Supermercadistas de Santa Fe aseguró que las Pymes no fueron tenidas en cuenta. "Cuando se lanzaban los programas de precios, sólo acceden un grupo de grandes empresas, entonces no llegan a todos los consumidores".

"No sabemos hasta qué punto las pequeñas empresas vamos a poder acceder a una importación y si es conveniente porque no dejan de tener impuestos y un costo fijo de logística", agregó Raffin y pidió esperar para conocer los detalles de la medida.

Para Sergio Cassinerio, presidente de la Cámara de Supermercados y Autoservicios de Rosario todavía hay un "mar de dudas" sobre la implementación y adelanto que el proceso de importación no es sencillo y en algunos casos demanda tiempo. Según señaló se trata de "una pulseada entre el Gobierno y la industria, para que sinceren sus listas".

La medida se da en un contexto de una profunda caída del consumo, empujada por los altos índices inflacionarios que obligan al consumidor a modificar hábitos, gastar menos o buscar segundas y terceras marcas. "Hoy lo que pasa es que la industria se encuentra con un problema de que hay una cantidad de artículos en los cuales el consumidor dejó de convalidar los aumentos", completó Cassinerio.

Roberto Slobodianuk, representante local de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) ratificó el mal momento en las ventas y pidió prestar especial atención a dos, alimentos y medicamentos, donde la caída están entre 35 y 40% respectivamente. "El comerciante de Santa Fe que vea que durante dos, tres o cuatro meses las ventas caen y a fin de mes deba afrontar salarios y cargas sociales, lamentablemente va a tener que prescindir de empleados", vaticinó.